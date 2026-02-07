Ledus skulptūru festivāla laikā Jelgavas tūrisma objekti strādās ilgāk
Sestdien un svētdien, 7. un 8. februārī, Jelgavā norisināsies 27. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls. Šī gada festivāla tēma – "Ilūzijas spēks". Reizē ar festivālu aicina apmeklēt arī Jelgavas tūrisma objektus. Pilsētas nozīmīgākie apskates objekti pasākuma dienās strādās ilgāk, ziņo Jelgavas valstpilsētas pašvaldība.
Starptautiskos konkursos atzīti tēlnieki ledū atklās savu skatījumu par tēmu "Ilūzijas spēks", aicinot apmeklētājus raudzīties tālāk par acīm redzamo un piedzīvot brīžus, kuros patiesība savijas ar maldiem. Festivālu papildinās plaša izklaides programma: skulptūru veidošanas dueļi, zinātnes šovi, iluzionistu priekšnesumi, ledus spēles un slidkalniņš, bērnu rotaļu izrādes un koncerti ar Latvijā plaši zināmiem mūziķiem.
Pilsētas nozīmīgākie apskates objekti
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zāle, skatu laukums un vēstures ekspozīcijas, kā arī Tūrisma informācijas centrs (Akadēmijas iela 1) 7. februārī būs atvērtas no pulksten 10 līdz 21, bet 8. februārī – no pulksten 11 līdz 20.
Jelgavas Vecpilsētas māja (Vecpilsētas iela 14) 7. februārī apmeklētājus uzņems no pulksten 10 līdz 18, bet svētdien, 8. februārī, no pulksten 11 līdz 17.
8. februārī pulksten 15 norisināsies ekskursija Jelgavas Vecpilsētas mājā. Ikviens interesents gides Innas Altuhovas pavadībā varēs izstaigāt mājas istabas, gaiteņus un bēniņus, iepazīt mājas vēsturi, uzzināt faktus par restaurācijas gaitu, aplūkot atjaunoto interjeru un moderno ekspozīciju. Aktivitātes ilgums – aptuveni viena stunda. Arī šī ekskursija gides pavadībā pieejama bez papildu maksas, iegādājoties vien ieejas karti Jelgavas Vecpilsētas mājā.
Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs (Akadēmijas iela 10) sestdien, 7. februārī, apmeklētājus gaidīs no pulksten 10 līdz 20, bet svētdien, 8. februārī, no 10 līdz 18.
Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs (Filozofu iela 3) festivāla dienās, 7. un 8. februārī, strādās no pulksten 10 līdz 18.
Dzīvesziņas un arodu sētā (Vecpilsētas ielā 2) sestdien, 7. februārī, pulksten 14 norisināsies atvērtā ekskursija, kur audēju darbnīcas gādīgās saimnieces apmeklētājus iepazīstinās ar unikālo 18. gadsimta beigu/19. gadsimta sākuma koka saimes ēku. Šeit varēs apskatīt vēsturisko interjeru, sienu rotājumus un manteļskursteni, kas ir vienīgais zināmais atjaunotais manteļskurstenis Jelgavā. Tā kā šeit ierīkota "Austras rakstu" audēju darbnīca, tad būs iespēja apskatīt dažāda veida audēju amata paraugdemonstrējumus, piemēram, Zemgales rakstaino brunču aušanu, un ieraudzīt gandrīz 20 dažādas stelles vienuviet. Ekskursijas ilgums – aptuveni viena stunda. Šī ekskursija gida pavadībā pieejama bez papildu maksas, apmeklētājam iegādājoties vien ieejas karti Dzīvesziņu un arodu sētā.
Jelgavas pils (Lielā iela 2) un tās muzejs būs atvērta sestdien un svētdien, 7. un 8. februārī, no pulksten 11 līdz 18. Festivāla dienās tūristiem būs pieejamas individuālas ekskursijas gida pavadībā lielākajā Baroka laika pilī Baltijas valstīs, kas plānotas 7. un 8. februārī pulksten 12 un 16. Tūristu grupām iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta.
Jelgavas pilī viesi varēs apmeklēt arī Rundāles pils muzeja ekspozīciju "Kurzemes un Zemgales hercogu kapenes". Kapenes gan 7., gan 8. februārī būs atvērtas no pulksten 10 līdz 21. Pēdējie apmeklētāji ekspozīcijā tiks ielaisti ne vēlāk kā 10 minūtes pirms darba laika beigām.
Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija (Stacijas iela 3) sestdien, 7. februārī, būs atvērta no pulksten 10 līdz 17, 8. februārī – slēgta.
"Anru motors" vēsturisko spēkratu kolekcija (Garozas iela 15A) sestdien un svētdien, 7. un 8. februārī, būs atvērta no pulksten 11 līdz 18.