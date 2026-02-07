"Ar tādu reputāciju es nevienam neesmu vajadzīgs!” Uģis Magonis nespēj atrast darbu
Bijušais VAS "Latvijas dzelzceļš" vadītājs Uģis Magonis, kas apsūdzēts par korupciju, nesen ģimenes lokā apmeklēja amerikāņu dziedātājas Šeinas Stīlas koncertu. Tiesvedības gadi ir atstājuši dziļas pēdas uz viņa emocionālo stāvokli, izjukusi laulība, pamatīgi sadragāta reputācija.
Beidzamo gadu laikā Uģis Magonis retu reizi iznāk sabiedrībā. Šoreiz žurnāls "Kas Jauns" viņu sastapa kopā ar jauno sievu Jeļenu, tēti Valdi Magoni un māsīcu, apmeklējot VEF Kultūras pilī notiekošo koncertu, kurā Raimonda Paula melodijas angliski izpildīja amerikāņu dziedātāja Šeina Stīla. Uģis Magonis sarunā atklāj, ka mūziķi un kultūras notikumu rīkotāji viņu aizvien aicina uz interesantiem pasākumiem, jo savulaik, esot VAS "Latvijas dzelzceļš" vadītāja amatā, viņš vienmēr atbalstījis kultūru. Tolaik izveidojušās abpusēji draudzīgas attiecības, un tās joprojām ir saglabājušās. “Viņi mani atceras, un tas ir ļoti patīkami,” viņš piebilst.
Džeza dīva Šeina Stīla izdzied Raimonda Paula melodijas angļu valodā
2026. gada 24. janvārī Rīgā, VEF Kultūras pilī, amerikāņu džeza dīva Šeina Stīla izdziedāja komponista Raimonda Paula melodijas angļu valodā.
Tiesvedības dēļ neiespējami atrast darbu
Aizdomās par pusmiljona eiro liela kukuļa ņemšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Uģi Magoni aizturēja 2015. gada 6. augustā, un kopš tā laika viņa dzīve ir krasi mainījusies. Magonis tika atbrīvots no darba VAS "Latvijas dzelzceļš", Rīgas rajona tiesa viņam kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu, vēlāk tiesa viņu nolēma atbrīvot pret 400 000 eiro lielu drošības naudu, ko bija sarūpējusi nu jau bijusī sieva un abu kopīgo bērnu mamma Anastasija. Uģis Magonis sākotnēji izvairījās no mediju intervijām, bet nu vairs neslēpj, ka tiesvedības gadi ir radījuši virkni apgrūtinājumu viņa dzīvē. “Pa šiem gadiem jau esmu pieradis pie situācijas. Darba jautājumos un profesionālajā darbībā joprojām ir neērtības. Esmu pēc profesijas menedžeris, bet menedžeris ar tādu reputāciju kā man nevienam nav vajadzīgs,” atklāts ir Magonis un neslēpj, ka palīdzīgu roku un atbalstu viņam sniedz tētis Valdis Magonis. “Es nesūdzos, jo ir ko ēst un arī jumts virs galvas man ir. Apkārt ir mīļi cilvēki, un tas ir pats galvenais. Dzīvot var, un dzīve ir skaista... Lai uzturētu sevi formā un nenolaistu rokas grūtību priekšā, regulāri nodarbojos ar sportu,” optimistiski noskaņots ir Uģis.
Šķiršanās un jaunas attiecības
Tiesvedības laikā Uģim izjuka laulība ar Anastasiju, ar kuru viņš apprecējās 2012. gada vasarā Jūrmalā. Pirms tam Magonis bija kopā ar Helēnu Bibiku, abu attiecībās dzimis dēls Daniels. Izskanēja runas, ka "Latvijas dzelzceļa" šefam galvu sagrozījusi tieši Anastasija, kura no vīra vēlējusies smalku dzīvesveidu. Tāpat arī izskanēja versija, ka Magonis Anastasiju apprecēja daļēji tādēļ, lai vēl vairāk uzlabotu attiecības ar "Krievijas dzelzceļa" vadību, no kā ieguva gan viņa privātais bizness, gan Latvijas tranzīta nozare. Tika arī spriests, ka Anastasija, kuras pirmslaulību uzvārds bija Bakuļina, ir tā brīža "Krievijas dzelzceļa" šefa, Vladimiram Putinam tuvā Vladimira Jakuņina radiniece.
Anastasija gan bija klāt, kad sākās Magoņa nedienas ar tiesvedību, abi kopā šad tad vēl iznāca sabiedrībā. 2017. gadā pāris noslēdza līgumu par visas mantas šķirtību. Dzīves uzliktos pārbaudījumus abu attiecības neizturēja, un Anastasija ar Uģi īsi pirms kovida pandēmijas pašķīrās. Aizkulisēs runā, ka Anastasijai izveidojušās citas attiecības. Pāra bērni Sofija un Aivars palika kopā ar mammu, un arī Uģis tiekas ar bērniem. “Man ir divi bērni, kas jāaudzina. Viņi tagad ir pusaudžu vecumā, un par viņiem ir vairāk jāpiedomā. Meitai Sofijai ir 13 gadi, dēlam Aivaram 11,5 gadi. Viņi dzīvo ar mammu kaut kur Eiropā. Tagad, beidzamo pusgadu, Anastasija ar bērniem nodzīvoja Krievijā, jo viņai ir tikai vīza un līdz ar to ierobežots dienu skaits, ko var pavadīt Eiropā. Varbūt pat negribētos atgriezties Krievijā, bet tāda ir dzīves realitāte.”
Magonis tagad atguvies pēc šķiršanās, viņam izdevies arī izveidot jaunu ģimeni. “Jeļena ir manas trešās nopietnās attiecības. Esam arī oficiāli precējušies. Pagaidām mums vēl nav kopīgu bērnu, viss ir Dieva rokās,” tā Uģis.
Pārsūdzēs spriedumu – divarpus gadus cietumsodu
“2025. gada nogalē Rīgas apgabaltiesa, pretēji pirmās instances tiesai, Magoni un Osinovski atzina par vainīgiem kukuļdošanas krimināllietā, Magonim piespriežot divarpus gadu cietumsodu, bet Osinovskim – 151 700 eiro naudas sodu. Tiesa Magonim noteica arī daļēju mantas konfiskāciju, konfiscējot Mercedes-Benz auto, vairāk nekā 800 000 eiro un trīs rokas pulksteņus. Savukārt Osinovskim tiesa kā papildsodu noteica aizliegumu piedalīties valsts un pašvaldību, un to uzņēmumu rīkotajos publiskajos iepirkumos jebkādā statusā uz trim gadiem. Tiesa nolēma konfiscēt un ieskaitīt valsts budžetā arī pašu kukuli – 499 500 eiro,” vēsta ziņu aģentūra LETA.
Žurnālam "Kas Jauns" Uģis Magonis teic, ka pašlaik gaida tiesas pilno un galējo spriedumu, un to viņš nolēmis pārsūdzēt: “Man šis spriedums tomēr bija neliels pārsteigums. Manuprāt, es savu nevainību pierādīju simtprocentīgi, bet nu labi – tiesnesis izlēma tā, tur neko nevar darīt. Tad jau skatīsies, kas būs tālāk. Spriedums vēl nav uzrakstīts, termiņš ir februāra beigas, bet parasti tādām sarežģītām lietām mēdz pagarināt termiņus. Ziniet, ja es būtu vainīgs, es jau sen būtu atzinies un nosēdējis. Bet es esmu pilnīgi nevainīgs, tāpēc ir jācīnās par taisnīgumu. Viss ir Dieva rokās!”