“Tauta, palīdziet atrast to idiotu!” Nakts izpriecas uz aizsaluša ezera Augšlīgatnē beidzas ar salauztu laipu
Augšlīgatnē pēc “drifta” uz ezera ledus salauzta laipa – vietējie meklē vainīgo šoferi un bojāto auto. Pašvaldībai remonts izmaksās vairākus tūkstošus eiro.
“Ak, Dievs… Tauta, palīdziet atrast to idiotu!” Nesaudzīgs savos vārdos intervijā TV3 raidījumam "Degpunktā" ir vietējais iedzīvotājs Pēteris. Visticamāk, laipa bojāta naktī uz pirmdienu, jo tieši tad apkārtnē dzīvojošie redzējuši rosību un auto gaismas uz ledus.
Sniegā joprojām redzamas riepu sliedes. Spriežot pēc tām, viens auto “izklaidi” noslēdzis, salaužot laipu un, iespējams, arī bojājot savu mašīnu, bet otrs auto piebraucis palīgā un aizvilcis sadragāto spēkratu prom.
Pēteris uzsver – šajā vietā ir Gaujas nacionālais parks un te ziemā ar auto braukt nedrīkst. Šī ir aizsargājama teritorija un, piemēram, arī vasarā te ir aizliegts braukt ar motorlaivām.
Laipa izbūvēta par 22 000 eiro, bet bojātā posma nomaiņa varētu izmaksāt ap 6000 eiro. Cēsu novada pašvaldība sola laipu atjaunot līdz peldsezonas sākumam šopavasar. Vieta ir populāra gan vietējiem, gan viesiem, tostarp ārzemniekiem.
Pēc incidenta uz ledus palika arī automašīnas detaļas, kuras vēlāk savāca policija. Pastāv versija, ka tās varētu būt no “Audi”. Vietējie arī apzinājuši tuvākos autoservisus, lai noskaidrotu, vai iespējamais vaininieks nav ieradies remontēt auto.
“Bojājumi, iespējams, radušies nenoskaidrotam transportlīdzekļa vadītājam pārvietojoties ar nenoskaidrotu transportlīdzekli pa ezera aizsalušo daļu. Pašlaik policijā ir uzsākts administratīvais process un tiek skaidroti notikušā apstākļi,” notikušo komentē Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.
Vietējais iedzīvotājs Pēteris uzsver, ka vainīgajam jāatbild par nodarīto un jāatlīdzina radītie zaudējumi.