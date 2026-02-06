Eiropas Savienība konfiscēs Krievijas pilsoņu automašīnas, paziņots arī iemesls
Eiropas Savienībā sāks konfiscēt automašīnas Krievijas pilsoņiem par sankciju režīma pārkāpumiem. Nesen fiksēts pirmais šāds precedents.
Eiropas Savienības Vispārējā tiesa ir atļāvusi konfiscēt automašīnas no krieviem, kas ieceļo ES valstīs, par sankciju pārkāpšanu. Šāds lēmums tika pieņemts Krievijas pilsoņa lietā, kura automašīnu pēc ievešanas Vācijā konfiscēja Vācijas muita, ziņo Krievijas prokremliskie mediji.
Diseldorfas iedzīvotājs 2023. gadā Krievijā iegādājās lietotu automašīnu un ar piekabi bez numura zīmēm to pārveda uz Vāciju. Muita to uzskatīja par sankciju pārkāpumu un konfiscēja automašīnu, atsaucoties uz ES regulu, kas aizliedz tādu preču importu, kas varētu radīt ienākumus Krievijas ekonomikai. Krievs mēģināja apstrīdēt šo lēmumu tiesā, taču lieta nonāca ES Tiesā, kas nostājās Vācijas iestāžu pusē. Tiesa paskaidroja, ka pats preču importa fakts no īpaša saraksta jau ir pārkāpums, un nav nepieciešams pierādīt, vai konkrēta transportlīdzekļa iegāde Krievijai ir devusi "būtisku peļņu".
Papildus automašīnām šajā sarakstā ir iekļauti portatīvie datori, viedtālruņi, kosmētika, apavi un citas preces. Tiesa arī atgādināja, ka ES valstīs var reģistrēt tikai tās automašīnas, kas no Krievijas importētas pirms 2023. gada 19. decembra, jo iepriekš šiem transportlīdzekļiem bija noteikts izņēmums.