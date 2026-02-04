Trampa potenciālajam slepkavam Raienam Rautam piespriests mūža ieslodzījums
ASV tiesa piespriedusi mūža ieslodzījumu Raienam Rautam, kurš 2024. gadā mēģināja Floridas golfa laukumā nošaut toreizējo ASV prezidenta amata kandidātu, tagadējo prezidentu Donaldu Trampu.
Pasludinot spriedumu, tiesnese Eilīna Kenina paziņoja, ka Rauta noziegumi “: bez šaubām ir sodāmi ar mūža ieslodzījumu”. “Mēnešu laikā viņš veica pasākumus, lai nogalinātu būtisko prezidenta amata kandidātu, parādīja gatavību nogalināt ikvienu savā ceļā un kopš tā laika nav izrādījis nekādu nožēlu pret saviem upuriem.”
Pēc tam, kad zvērinātie pērn septembrī viņu atzina par vainīgu visos piecos apsūdzības punktos, 59 gadus vecais Rauts mēģināja sev kaklā iedurt ar pildspalvu un ātri tika izvests no tiesas zāles.
Rauta advokāts paziņojis, ka spriedums tiks pārsūdzēts. Pats Rauts savu vainu neatzina. Tiesas gaitā viņš vairākkārt izcēlās ar dīvainu uzvedību, te izaicinot Trampu uz golfa spēli, te pieminot nacistiskās Vācijas fīreru Ādolfu Hitleru, te Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Toreizējais prezidenta amata kandidāts Tramps 15. septembrī spēlēja golfu starptautiskajā golfa klubā Vestpalmbīčā, kad viņa tuvumā atskanēja šāvienu troksnis. Par uzbrukumu tika aizturēts Raiens Veslijs Rauts, kurš gandrīz 12 stundas slēpās krūmos, gaidot īsto brīdi. ASV Slepenā dienesta aģenti pamanīja šautenes stobru, kas slējās no krūmiem divas bedres priekšā vietai, kur Tramps svētdien spēlēja golfu, kas pamudināja aģentus šaut uz aizdomās turamo. Persona aizbēga uz savu transportlīdzekli, taču viņu pamanīja kāds liecinieks, kurš nofotografēja viņa transportlīdzekli, uz kurā bija redzama arī numura zīme. Vīrieti drīz pēc tam aizturēja.
Havaju salās dzīvojušais būvnieks Raiens Veslijs Rauts ziņu aģentūrām toreiz pastāstīja, ka viņš vairākus mēnešus pavadījis Ukrainā, strādājot pie tā, lai no Afganistānas uz šo valsti atvestu ārvalstu kaujiniekus. Platformā "X” viņš lūdza ASV prezidentu Džo Baidenu “sūtīt Ukrainai visus mūsu rīcībā esošos ieročus” un piedāvāja Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim padomus par militāro stratēģiju. Gadu pirms iespējamā slepkavības mēģinājuma Rauts internetā publicēja ziņas, kurās kritizēja Trampu un izrādīja lielu interesi par atbalstu Ukrainai tās karā ar Krieviju. Vienā no 2020. gada ierakstiem Rauts apgalvoja, ka 2016. gadā atbalstīja Trampu, taču ir mainījis savu viedokli par bijušo prezidentu: “Es un visa pasaule cerējām, ka prezidents Tramps būs citādāks un labāks nekā kandidāts, taču mēs visi bijām ļoti vīlušies, un, šķiet, ka jūs kļūstat arvien sliktāks”. Pirms atentāta mēģinājuma viņš ierosināja, ka Trampa priekšvēlēšanu kampaņas sauklim vajadzētu būt “padarīt amerikāņus atkal par vergiem”.
Jāpiebilst, ka 2024. gada 13. jūlijā Pensilvānijas štata Batlerā notika pirmais Trampa nogalināšanas mēģinājums, kad 20 gadus vecais Tomass Metjū Krukss Trampa vēlēšanu kampaņas mītiņa laikā sašāva viņu ausī, kā arī nogalināja vienu, bet ievainoja vēl sešus mītiņa dalībniekus. Kruksu nogalināja Slepenā dienesta snaiperis.
Donalds Tramps pēc tam uzvarēja prezidenta vēlēšanās, pieveicot toreizējo demokrātu viceprezidenti Kamalu Harisu un kļūstot par otro prezidentu ASV vēsturē pēc Grovera Klīvlenda, kuram izdevās atgriezties Baltajā namā pēc četru gadu prombūtnes.