Entonijs Deiviss Dalasas komandā nonāca pērn maiņas darījumā, kurā Luka Dončičs devās uz Losandželosas "Lakers". (foto: Scanpix / AP)
Basketbols
Šodien 21:52
Veterāns Entonijs Deiviss no "Mavericks" tiks aizmainīts uz "Wizards"
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Dalasas "Mavericks" centra spēlētāju Entoniju Deivisu aizmainīs uz Vašingtonas "Wizards", vēsta ESPN apskatnieks Šems Karanija.
Uz "Wizards" dosies arī Džeidens Hārdijs, D'Endželo Rasels un Dante Eksams, bet "Mavericks" saņems Krisu Midltonu, Akīmu Džamalu Džonsonu, Malaki Branhamu, Mārvinu Begliju, kā arī divas pirmās kārtas un trīs otrās kārtas draftu izvēles.
Deiviss šajā sezonā piedalījies 20 mačos vidēji 31 minūtē guvis 20,4 punktus, izcīnījis 11,1 atlēkušo bumbu un bloķējis 1,7 metienus.
Dalasas komandā viņš nonāca pērn maiņas darījumā, kurā Luka Dončičs devās uz Losandželosas "Lakers". NBA viņš pārstāvējis arī Ņūorleānas "Pelicans".
Citā darījumā Filadelfijas "76ers" aizsargu Džeredu Makeinu aizmainīs uz Oklahomasitijas "Thunder", pretī saņemot šī gada drafta izvēles.