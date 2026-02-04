Traģēdija roka leģendas Mika Džegera ģimenē: jūrā gājis bojā viņa mazmeitas dzīvesdraugs
Miks Džegers un Aleksandrs Kī pazušanas dienā (foto: Scanpix / AFP / ekrānuzņēmums no "X"; kolāža: jauns.lv)
Traģēdija roka leģendas Mika Džegera ģimenē: jūrā gājis bojā viņa mazmeitas dzīvesdraugs

Leģendārās rokgrupas “The Rolling Stones” līdera Mika Džegera ģimenē notikusi nelaime. Viņa mazmeitas ilggadējais dzīvesdraugs, kurš pirms pusotras nedēļas pazuda ceļā no paba, atrasts jūrā miris. Kaut gan policija vēl nav oficiāli apstiprinājusi mirušā vīrieša personību, plašsaziņas līdzekļos vēsta, ka viss liecina, ka tas ir tieši viņš un ģimene ir informēta.

37 gadus vecais Aleksandrs Kī bija ilggadējs Mika Džegera mazmeitas Asisi Džeksones dzīvesbiedrs, viņiem ir divi bērni. 33 gadus vecās Asisi Džeksones māte ir 54 gadus vecā Džeida Šīna Džezebela Džegere, kura dzimusi roka leģendas laulībā ar kādreizējo nikaragviešu modeli un cilvēktiesību aizstāvi Bjanku Džegeri.

Aleksandrs Kī pēdējo reizi bija redzēts 24. janvārī, vienatnē ejam gar pabu Boskāslas ciemā, Kornvolā, kur viņš dzīvoja ar ģimeni. Kad viņš neatgriezās mājās, satrauktā ģimene vērsās policijā. 31. janvāra vakarā policija jūrā pie Bjūdas pilsētas Kornvolā atrada vīrieša līķi. Viņa nāves apstākļi netiek uzskatīti par aizdomīgiem, taču precīzu cēloņu noskaidrošanai paredzēta autopsija.

“Kī ģimene pateikusies policijai un krasta apsardzei par viņu pūlēm, kā arī visiem, kuri palīdzēja viņa meklēšanā. [Ģimene] lūgusi cienīt tās privātumu šajā smagajā laikā,” teikts policijas paziņojumā.

