Krievija sola nepiedot Igaunijai "Baltic Spirit" aizturēšanu: tagad neviens igauņu kuģis var nenonākt līdz gala ostai
Krievija draud Igaunijai ar atmaksas pasākumiem par kravas kuģa “Baltic Spirit”, kurš mēroja ceļu uz Krieviju, aizturēšanu. Valsts domē jau aizrunājas par Igaunijas kuģu masveida tvarstīšanu.
Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova brīfinga laikā brīdināja, ka Maskava reaģēs uz riskiem un draudiem, kas izriet no Igaunijas jaunā jūras likumdošanas regulējuma. “Pagaidām igauņi neuzdrošinās piemērot savu jauno tā dēvēto likumdošanu attiecībā uz kuģiem zem Krievijas karoga,” viņa sacīja. Taču Krievijas Valsts domē atskanēja kareivīgāki aicinājumi.
Valsts domes Aizsardzības komitejas priekšsēdētājs, Krievijas valdības Jūras kolēģijas loceklis Andrejs Kartapolovs portālam “Abzac” notikušo nosauca par provokāciju un pirātismu, solot bargu atbildi. “Neviens negrasās viņiem to piedot, saruna ar viņiem būs nopietna. Mums uz to jāreaģē ar pašcieņu un, galvenais, nenolaižoties līdz viņu līmenim. Protams, mēs šo jautājumu aktualizēsim diplomātiskajā līmenī, taču visi nepieciešamie secinājumi jau ir izdarīti,” sacīja deputāts, piebilstot, ka tagad visi Igaunijas kuģi Baltijas jūrā “riskē nesasniegt” savas galamērķa ostas.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldes izmeklētāji kopīgā operācijā ar policiju un Jūras spēkiem aizturējuši Bahamās reģistrētu konteinerkuģi, kas tiek turēts aizdomās par kontrabandu. Otrdien plkst. 17.10 kopīgas operācijas laikā netālu no Naisāres salas Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar policijas specvienību un Jūras spēkiem aizturēja kravas kuģi "Baltic Spirit", kas bija ceļā uz Krieviju. Aizturēšanas pamatā ir aizdomas par kuģa saistību ar kontrabandu.
Policijas specvienība "K-komando" uzkāpa uz kuģa klāja, un kuģis tika aizturēts tālākai muitas pārbaudei. Kuģa apkalpe neizrādīja pretestību. Lai uzkāptu uz kuģa, "K-komando" izmantoja policijas helikopteru un Jūras spēku kuģi "Raju". Operāciju atbalstīja Jūras spēku kuģis "Admiral Cowan" un kuteris "Ahto-26". Operācijā bija iesaistīta arī Igaunijas Transporta pārvalde.
Kuģis bija ceļā no Ekvadoras uz Sanktpēterburgu un bija iebraucis Igaunijas ūdeņos, lai uzpildītu degvielu. Sākotnējās muitas pārbaudes laikā kuģis atradās oficiālā enkurvietā. Saskaņā ar Igaunijas Jūras spēku rīcībā esošo informāciju "Baltic Spirit" nav Krievijas "ēnu flotes" kuģis un nav pakļauts Eiropas Savienības (ES) sankcijām.