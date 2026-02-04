Latvijas hokejistu pēdējā sagatavošanās pirms došanās uz olimpiādi; 04.02.2026.
Pirms 5. februārī paredzētās izlidošanas uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm Latvijas hokeja izlase aizvadīja pēdējo treniņu ...
Latvijas hokejisti aizvada pēdējo treniņu Rīgā pirms došanās uz olimpiādi, kur pirmā spēle ar pasaules čempioni ASV. FOTO
Latvijas hokeja izlase trešdien aizvadījusi pēdējo treniņu Rīgas "Daugavas ledus hallē", gatavojoties 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu hokeja turnīram. Latvijas izlase uz olimpiādi izlidos rīt.
NHL hokejisti valstsvienībai pievienosies 7. februārī, bet 9. februārī plkst. 17.15 Milānā ieplānota pārbaudes spēle ar Šveices izlasi.
Pērn jūnijā Latvijas Hokeja federācija (LHF) paziņoja pirmos sešus spēlētājus, kas tiks iekļauti izlases sastāvā dalībai 2026. gada olimpisko spēļu vīriešu hokeja turnīrā.
Visi seši pieteiktie spēlētāji šosezon spēlē pasaules spēcīgākajā čempionātā - Nacionālajā hokeja līgā (NHL). LHF sarakstā iekļāva divus vārtsargus - Elvi Merzļikinu (Kolumbusas "Blue Jackets") un Artūru Šilovu (Pitsburgas "Penguins"), aizsargu Uvi Balinski (Floridas "Panthers"), kā arī trīs uzbrucējus - Zemgu Girgensonu (Tampabejas "Lightning"), Teodoru Bļugeru (Vankūveras "Canucks") un Rodrigo Ābolu (Filadelfijas "Flyers"). Diemžēl Ābols janvārī guva nopietnu traumu NHL spēlē, un viņa vietā spēlēs uzbrucējs Rihards Bukarts.
Latvijas hokejisti olimpiskajās spēlēs C grupā tiksies ar ASV, Vāciju un Dāniju. C grupas pirmajā mačā 12. februārī latvieši spēkosies ar pasaules čempioni ASV, 14. februārī paredzēta spēle ar Vāciju, bet dienu vēlāk Latvijas hokejisti stāsies pretī Dānijai.
Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim, tajā būs trīs grupas. A grupā spēkosies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, bet B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija. Katras grupas uzvarētāja un labākā no otrās vietas ieguvējām uzreiz kvalificēsies ceturtdaļfinālam, bet pārējās vienības cīnīsies astotdaļfinālā.
Latvijas izlases sastāvs dalībai 2026. gada Olimpiādē:
vārtsargi - Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets", NHL), Artūrs Šilovs (Pitsburgas "Penguins", NHL), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija);
aizsargi - Uvis Jānis Balinskis (Floridas "Panthers"), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Roberts Mamčics, Jānis Jaks (abi - Karlovi Varu "Energie", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Kristiāns Rubīns (Plzeņas "Škoda", Čehija);
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Dans Ločmelis (Providensas "Bruins", AHL), Kaspars Daugaviņš (Kaseles "Huskies", Vācija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning", NHL), Eduards Tralmaks (Grendrepidsas "Griffins", AHL), Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks", NHL), Rihards Bukarts ("Prešov", Slovākija), Roberts Bukarts (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Sandis Vilmanis (Šarlotas "Checkers", AHL), Ēriks Mateiko (Heršijas "Bears", AHL).