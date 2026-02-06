Ukraiņu šausmas: kā viena būtiska priekšrocība pārtapa par Ukrainas galveno apdraudējumu
Pēdējo divu mēnešu laikā Krievija uzbrukumiem Ukrainai ir sākusi biežāk izmantot dronus, kas aprīkoti ar "Starlink" termināļiem. Ukraiņiem tā ir īsta galvassāpe, jo tas ļauj vadīt dronus no liela attāluma, apiet radioelektroniskās cīņas līdzekļus un veikt triecienus dziļi aizmugurē. Kā Krievija ieguva šādu priekšrocību?
Par bezpilota lidaparātiem, kas aprīkoti ar "Starlink" termināļiem, Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde brīdināja jau 2025. gada vasaras sākumā. Tieši tad pirmo reizi tika atrastas dronu "Shahed" atlūzas, kas bija aprīkotas ar "Starlink" satelītsakaru termināļiem, rakstīja Ukrainas izdevums "Oboronka".
Ukraiņiem tas nebija jaunums, jo viņi paši savos dronos jau bija izmantojuši līdzīgu taktiku, tomēr tai bija skaidri ierobežojumi.
Tā kā "Starlink" darbība Krievijas teritorijā ir aizliegta, ar termināļiem aprīkotos dronus nebija iespējams pilnvērtīgi izmantot ienaidnieka aizmugurē. Virs Ukrainas šādu ierobežojumu nav, tāpēc Krievija ieguva iespēju veikt precīzus triecienus simtiem kilometru dziļi valsts teritorijā.
"Starlink" deva Ukrainai priekšrocības
Kara pirmajos mēnešos "Starlink" pierādīja savu galveno priekšrocību — stabilus un ātrus sakarus pat intensīvas Krievijas radioelektroniskās cīņas apstākļos. Tas ļāva ukraiņiem efektīvi koriģēt artilērijas uguni, veikt izlūkošanu un vadīt operācijas no štābiem, paplašinot kaujas darbību vadības horizontu. Tomēr sistēmas patiesais potenciāls atklājās vēlāk.
Par Starlink uzstādīšanu bezpilota lidaparātos Ukrainas militāristi un inženieri sāka domāt gandrīz uzreiz pēc pirmo komplektu parādīšanās Ukrainā. Par šīs idejas pionieriem kļuva drona-bumbvedēja "Nemesis" izstrādātāji. Satelītsakaru integrācija ļāva pārvarēt klasiskās radiosakaru ierobežojumus un vadīt dronu no jebkuras vietas pasaulē.
Citas komandas šo pieredzi ātri pārņēma, kas deva impulsu veselas Starlink aprīkotu bezpilota lidaparātu saimes izveidei.
Nākamais "Starlink" integrācijas posms bija jūras droni, kas ļāva ukraiņiem bloķēt Krievijas floti Melnajā jūrā — tā līdz pat šai dienai izvairās pamest ostas.
Vienlaikus pirmā jūras uzbrukuma laikā kļuva acīmredzams arī "Starlink" galvenais ierobežojums — iespēja ārējai iejaukšanās. Operācijas laikā "SpaceX" atslēdza termināļus, kas tika izmantoti dronu vadībai, to skaidrojot ar Īlona Maska bažām par kara eskalāciju.
Neskatoties uz to, "Starlink" izmantošana Ukrainas armijā paplašinājās. Sistēma tika integrēta sauszemes robotizētajos kompleksos ievainoto evakuācijai rajonos, kur citi sakaru līdzekļi nebūtu pieejami.
Starlink nostiprinājās arī vidēja darbības rādiusa trieciendronos. Viena no masveidīgāk izmantotajām šādām platformām kļuva Ukrainā izstrādātais vidēja darbības rādiusa trieciendrons "Haki-20", ko izmanto precīzu triecienu veikšanai pret svarīgiem pretinieka objektiem. Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vienība "Primari" ar tā palīdzību uzbrūk radariem, pretgaisa aizsardzības līdzekļiem, kā arī pat helikopteriem un lidmašīnām.
Triecieni un operācijas, izmantojot ar Starlink aprīkotus dronus, tiek veiktas Ukrainas teritorijā — Krievijā šādas operācijas nav fiksētas. Iemesls ir vienkāršs: "SpaceX" bloķē "Starlink" darbību virs Krievijas, kas padara termināļu izmantošanu tur neiespējamu, vēsta "Postimees.ee".
Krievi veiksmīgi nokopēja ukraiņu pieredzi
Redzot Ukrainas pieejas efektivitāti, Krievija mēģināja to atkārtot savos bezpilota lidaparātos, jo virs Ukrainas viņiem nebija nekādu ierobežojumu.
Lai aprīkotu savus dronus ar "Starlink" termināļiem, tika izveidotas funkcionējošas piegādes ķēdes. "Viņiem ir nosacītie Pēteri un Olgas. Viņi iegādājas termināļus dažādās valstīs, apmaksā abonementu un paši nogādā tos uz loģistikas centriem jebkurā Krievijas pierobežas pilsētā. No turienes viss centralizēti nonāk valsts iekšienē," izdevumam "Oboronka" pastāstīja CEPA un "Saratoga Foundation" vecākais pētnieks Pāvels Luzins.
Iemesls slēpjas "Starlink" darbības principā. Sistēma darbojas, izmantojot tūkstošiem kustīgu zemas orbītas satelītu, un terminālis spēj ātri pārslēgties starp tiem, kas būtiski samazina tradicionālās radioelektroniskās cīņas efektivitāti.
"Mēs bijām gatavi tam, ka tie tiks izmantoti, taču negaidījām, ka tas notiks tik ātri. Mums bija nepieciešams laiks, lai pielāgotu sistēmas, kas spētu pretoties šim apdraudējumam," skaidro Ukrainas apakšpulkvedis Maksims Skoreckis.
"Starlink" uz droniem — tas ir tikai sākums
"Starlink" izmantošana Krievijas bezpilota lidaparātos kļuva par vienu no pirmajiem nopietnajiem izaicinājumiem jaunajam aizsardzības ministram Mihailam Fjodorovam. Būdams digitālās transformācijas ministrs, viņš publiski vērsās pie Īlona Maska ar lūgumu nodrošināt Ukrainai piekļuvi "Starlink". Tagad Fjodorovam nācās atkārtoti vērsties pie Maska, lai ierobežotu Krievijas piekļuvi "Starlink".
Pirmais praktiskais solis bija ierobežojumu ieviešana visiem Ukrainā strādājošajiem "Starlink" termināļiem. Kā ziņo "Oboronka", savienojums automātiski tiek bloķēts, ja terminālis pārvietojas ilgāk par divām minūtēm ar ātrumu, kas pārsniedz 90 kilometrus stundā.
Pēc Krievijas blogeru teiktā, šie ierobežojumi sarežģījuši lidojošo dronu izmantošanu. Mazāks ātrums padara dronu ievainojamāku, savukārt pie lielāka ātruma savienojums pazūd. Tajā pašā laikā jaunie noteikumi skāruši arī Ukrainas militāros spēkus. Jo īpaši problēmas radušās ar bezpilota lidaparātiem, kas darbojas ar ātrumu, kas ir tuvu noteiktajam slieksnim vai to pārsniedz.
Pēc Sergeja Beskrestnova teiktā, šie ierobežojumi ir īslaicīgi. To mērķis ir iegūt laiku cita, daudz kompleksāka risinājuma ieviešanai — termināļu verifikācijai. Lai atslēgtu Krievijas termināļus, vispirms ir jānosaka, kuri no Ukrainas teritorijā esošajiem termināļiem pieder aizsardzības spēkiem.
Tomēr stāsts par vadāmajiem tālas darbības rādiusa droniem nebeidzas tikai ar "Starlink" atslēgšanu. Krievija jau izmanto alternatīvus risinājumus, tostarp MESH sistēmu — tas ir sadalīts sakaru tīkls starp droniem, kurā katrs bezpilota lidaparāts vienlaikus darbojas gan kā raidītājs, gan kā uztvērējs, gan kā retranslators.
Pēc Ukrainas karavīru vērtējuma "Starlink" šajā stāstā nav galvenā problēma. Ja Krievija ir izveidojusi sistēmu uzbrukumiem Ukrainas aizmugurei, izmantojot lētus klīstošos munīcijas veidus, tad konkrētais sakaru veids kļūst otršķirīgs.
Tāpēc Krievijas piekļuves apgrūtināšana "Starlink" ir tikai laika iegūšana, lai sagatavotos nākamajam attīstības lēcienam, ko Krievija veiks savu bezpilota sistēmu attīstībā.