NATO sāks jaunu operāciju Arktikā, lai mazinātu spriedzi sabiedroto starpā Grenlandes jautājumā
Operācija vēl vairāk nostiprinās NATO nostāju Arktikā un Tālajos Ziemeļos, ziņu aģentūrai DPA paziņoja pulkvedis Mārtins O'Donels no NATO militārā štāba Beļģijas pilsētā Monsā.
Par operācijas sākumu varētu tikt paziņots jau šīs nedēļas beigās vai nākamajā nedēļā, noskaidroja DPA.
NATO spēku komandieris Eiropā ģenerālis Aleksuss Grinkevičs var ierosināt šādu "pastiprinātas modrības" operāciju arī bez NATO sabiedroto oficiāla lēmuma.
Avoti NATO atklāja, ka galvenokārt tiek plānotas papildu patruļas ar kuģiem un lidmašīnām, kā arī mācības, lai palielinātu NATO klātbūtni Arktikā.
Starp NATO valstīm pieaudzis saspīlējums pēc ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem sagrābt Dānijas autonomo teritoriju Grenlandi. Pagājušajā mēnesī Tramps atteicās no saviem draudiem ar spēku sagrābt Grenlandi, ļaujot ASV sabiedrotajiem uzelpot.
NATO septembrī sāka operāciju "Austrumu sardze", reaģējot uz Krievijas iznīcinātāju un dronu ielidošanu NATO valstu gaisa telpā. Operācijas ietvaros galvenokārt mobilizētas papildu novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējas.
Jaunajai operācijai dots nosaukums "Arktikas sardze".