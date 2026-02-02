Kallasa noraida ideju par kopīgu Eiropas armiju
Eiropas Savienības (ES) augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallasa pirmdien noraidījusi aicinājumus izveidot Eiropas mēroga armiju, brīdinot, ka tas varētu būt ārkārtīgi bīstami.
Starp NATO valstīm pieaudzis saspīlējums pēc ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem sagrābt Dānijas autonomo teritoriju Grenlandi, un Eiropā ar jaunu sparu atsākušās diskusijas par savas drošības stiprināšanu.
"Tie, kas saka, ka mums ir vajadzīga Eiropas armija, iespējams, (..) to nav praktiski pārdomājuši," norādīja Kallasa. "Ja jūs jau esat NATO sastāvdaļa, tad nevarat izveidot atsevišķu armiju," viņa piebilda.
Kallasa drošības konferencē Norvēģijā uzsvēra, ka vissvarīgākais krīzes laikā ir komandķēde, proti, kas kam dod pavēles. "Ja jums, piemēram, ir Eiropas armija un tad jums ir NATO [armija], tad zināt, ka bumba vienkārši nokritīs starp krēsliem. Un tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi bīstami," skaidroja Kallasa.
NATO militārās operācijas pārrauga sabiedroto spēku virspavēlnieks, kas vienmēr ir ASV augsta ranga militārpersona. Pašlaik šo amatu ieņem Aleksuss Grinkevičs.
Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre norādīja, ka NATO lēmumu pieņemšanas process starp sabiedrotajiem pats par sevi ir sarežģīts, bet tas ir izstrādāts tā, lai darbotos. Viņš arī noraidīja aicinājumus izveidot Eiropas armiju, atzīstot, ka "tas nav ceļš, pa kuru mums vajadzētu iet".
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Eiropa nespēj sevi aizsargāt bez ASV militārā atbalsta un ka tai būtu vismaz divreiz jāpalielina pašreizējie militāro izdevumu mērķi, lai to spētu izdarīt.
"Ja kāds šeit atkal domā, ka Eiropas Savienība vai Eiropa kopumā var sevi aizstāvēt bez ASV - turpiniet sapņot. Jūs to nevarat," Rute uzsvēra, Briselē uzrunājot Eiropas Parlamenta (EP) deputātus. Eiropa un ASV ir viena otrai nepieciešamas, viņš piebilda.