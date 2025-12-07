Polijas ārlietu ministrs Sikorskis iesaka Maskam doties uz vienu vietu
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis ar dzēlīgu repliku atbildējis pasaules bagātākajam cilvēkam Īlonam Maskam, kurš aktīvi iesaistījies Eiropas Savienības apriešanā kopš tā noteica viņam piederošajai mikroblogošanas vietnei "X" 120 miljonu eiro naudas sodu par lietotāju krāpšanu.
Masks paziņojis, ka Eiropas Savienībai (ES) vajadzētu tikt atceltai, lai suverenitāte tiktu atgriezta individuālajām valstīm. “ES irjāatceļ, un suverenitāte jāatgriež individuālajām valstīm, lai valdības varētu labāk pārstāvēt savus iedzīvotājus,” sociālajā tīklā “X” izteicies Masks. Pēc tam viņš publicēja jautājumu, cik ilgi tāda ES vēl pastāvēs, kā arī pārpublicēja kādas lietotājas publikāciju, kurā ES pielīdzināta Ceturtajam reiham.
Go to Mars.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 6, 2025
There's no censorship of Nazi salutes there.
"Dodies uz Marsu. Tur necenzē nacistu sveicienus," Maskam atbildēja Sikorskis.
Jāpiebilst, ka Maska un ASV augstāko amatpersonu, ieskaitot viceprezidentu Džeimsu Vensu un valsts sekretāru Marko Rubio, brēka sākās pēc tam, kad Eiropas Savienība noteica bargu sodu "X" par to, ka Maska noteiktā zilā maksas zīme lietotāju profilam faktiski maldina pārējos, jo "X" pienācīgi nepārbauda kontu īpašniekus, tādējādi citi lietotāji tiek viegli pakļauti dažādām krāpšanas metodēm. ES regulators pārmeta arī to, ka "X" nenodrošina savu reklāmu caurskatāmību, bet pētniekiem nedod piekļuvi publiskiem datiem.
The US gov says the EU Commission is “censoring” X by imposing a DSA fine on Musk. This is absurd. Here is what the fine is actually about:— Sergey Lagodinsky (@SLagodinsky) December 7, 2025
1.Misleading “verified accounts”
X sells blue checkmarks as “verified”. But DSA Art. 26 bans deceptive design. These are paid badges anyone… https://t.co/uNz8fbNCzM
Zīmīgi, ka Maska žēlabām piebiedrojās arī daudzas Krievijas amatpersonas, lejot krokodila asaras par Eiropas pagrimumu, tās cenzūru un represijām.
This is so funny - Dmitriev talking about free speech.— Janis Kluge (@jakluge) December 6, 2025
X is banned in Russia
Facebook is banned in Russia
Instagram is banned in Russia
LinkedIn is banned in Russia
Signal is banned in Russia
Discord is banned in Russia
Snapchat is banned in Russia pic.twitter.com/pMmKrrN7F9