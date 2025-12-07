Polijas ārlietu ministrs Sikorskis iesaka Maskam doties uz vienu vietu
foto: AFP/Scanpix
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis ar dzēlīgu repliku atbildējis pasaules bagātākajam cilvēkam Īlonam Maskam, kurš aktīvi iesaistījies Eiropas Savienības apriešanā kopš tā noteica viņam piederošajai mikroblogošanas vietnei "X" 120 miljonu eiro naudas sodu par lietotāju krāpšanu.

Masks paziņojis, ka Eiropas Savienībai (ES) vajadzētu tikt atceltai, lai suverenitāte tiktu atgriezta individuālajām valstīm. “ES  irjāatceļ, un suverenitāte jāatgriež individuālajām valstīm, lai valdības varētu labāk pārstāvēt savus iedzīvotājus,” sociālajā tīklā “X” izteicies Masks. Pēc tam viņš publicēja jautājumu, cik ilgi tāda ES vēl pastāvēs, kā arī pārpublicēja kādas lietotājas publikāciju, kurā ES pielīdzināta Ceturtajam reiham.

"Dodies uz Marsu. Tur necenzē nacistu sveicienus," Maskam atbildēja Sikorskis.

Jāpiebilst, ka Maska un ASV augstāko amatpersonu, ieskaitot viceprezidentu Džeimsu Vensu un valsts sekretāru Marko Rubio, brēka sākās pēc tam, kad Eiropas Savienība noteica bargu sodu "X" par to, ka Maska noteiktā zilā maksas zīme lietotāju profilam faktiski maldina pārējos, jo "X" pienācīgi nepārbauda kontu īpašniekus, tādējādi citi lietotāji tiek viegli pakļauti dažādām krāpšanas metodēm. ES regulators pārmeta arī to, ka "X" nenodrošina savu reklāmu caurskatāmību, bet pētniekiem nedod piekļuvi publiskiem datiem.

Zīmīgi, ka Maska žēlabām piebiedrojās arī daudzas Krievijas amatpersonas, lejot krokodila asaras par Eiropas pagrimumu, tās cenzūru un represijām.

