Aleksa Preti slepkavībā Mineapolē šāvienus raidīja divi robežsardzes darbinieki, liecina sāktonējā izmeklēšana
Kā liecina sākotnējais ASV Iekšlietu ministrijas ziņojums, kas iesniegts Kongresam, amerikāņa Alekša Preti slepkavībā Mineapolē šāvienus raidīja divi ASV robežsardzes darbinieki.
Ziņojumā norādīts, ka viens no policistiem neilgi pirms vīrieša nošaušanas vairākkārt iesaucās: "Viņam ir ierocis!", pēc kā divi policisti izšāva savus ieročus. "Muitas un robežsardzes darbinieki mēģināja aizturēt Pretti. Pretti pretojās un sākās cīņa," teikts ziņojumā.
Tālāk ziņojumā minēts, ka "aptuveni piecas sekundes vēlāk viens aģents izšāva savu CBP izsniegto "Glock 19", un otrs- izšāva savu CBP izsniegto "Glock 47"". Ziņojums konkrēti neprecizē, vai abu robežsargu raidītie šāvieni skāra Preti.
Aculiecinieku uzņemtie video liecina, ka viens no aģentiem aizturēšanas laikā izņēma pie Preti jostas vietas piestiprināto ieroci un neilgu laiku pēc tam amerikānis tika nošauts. Lai gan ASV iekšzemes drošības ministre Kristi Noema apgalvoja, ka Preti esot "vicinājis ieroci un uzbrucis robežsardzes aģentiem", iemūžinātie video viņas teikto neapstiprina. Nevienā no video ierakstiem nav redzams, ka ierocis jebkad atrastos Preti rokās. Turklāt, viņam bija ieroču turēšanas atļauja, līdz ar to likumu vīrietis pārkāpis nebija.
Ziņojumā secināts, ka "10 minūtes pēc Preti nošaušanas Minneapoles ugunsdzēsēju glābšanas dienests nogādāja viņu uz Henepinas apgabala medicīnas centru, kur viņš plkst. 9.32 no rīta tika pasludināts par mirušu."
Trampa administrācija beidzot atzīst, ka, iespējams, tika pārkāpts protokols
Lai gan sākotnēji Trampa administrācijas pārstāvji notikušajā ieņēma agresīvu toni, norādot, ka "Preti esot uzbrucis aģentiem", "draudējis tiem ar ieroci" vai pat "gatavojies īstenot masveida slaktiņu", pēc plašajiem protestiem politiķu runas maniere ir mainījusies.
27. janvārī, Donalda Trampa padomnieks Stīvens Millers, atzina, ka Preti tika nonāvēts, jo, iespējams, federālie aģenti pārkāpa protokolu. „Papildspēki, kas tika nosūtīti uz Minesotu, bija jāizmanto ātrām operācijām, lai izveidotu barjeru starp likumsargiem, kas veica imigrantu aizturēšanas, un miera traucētājiem demonstrācijās. Mēs izvērtējam, kāpēc robežsardzes komanda, iespējams, nebija ievērojusi protokolu,” pauda politiķis.
Tikmēr Tramps Preti nāvi nosaucis par "traģisku notikumu" un norādīja, ka "vēlas godīgu notikušā izmeklēšanu, kuru viņš grasās rūpīgi uzraudzīt". Tāpat viņš piebilda, ka Preti nevajadzēja nēsāt līdzi ieroci. "Jums nevajadzētu nēsāt ieročus, jums nevajadzētu ierasties ar ieroci [pasākumā], jums nevajadzētu to darīt, bet notikušais ir ļoti skumjš incidents," paziņoja Tramps. Tikmēr Kalifornijas federālais prokurors Bils Esaili vietnē "X" savos izteikumos bija kategoriskāks, norādot, ka “ja jūs tuvosities tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem ar ieroci, pastāv liela iespēja, ka viņiem būs likumīgs pamats jūs nošaut ” .
Šie izteikumi, savukārt sadumsojuši ieroču lobētājus ASV. Amerikas Ieroču īpašnieku organizācijas (GOA) paziņojusi, ka Otrais Konstitūcijas grozījums "aizsargā amerikāņu tiesības nēsāt ieročus arī protestu laikā — tās esot tiesības, kuras federālā valdība nedrīkst pārkāpt".
Bet Nacionālā šaujamieroču asociācija (NRA) prokurora Bila Esaili izteikumus nosauca par "bīstamiem un nepatiesiem". "Atbildīgajām personām vajadzētu sagaidīt pilnīgus izmeklēšanas rezultātus, nevis vispārināt un demonizēt likumpaklausīgus pilsoņus ," uzsvēra ietekmīgā amerikāņu ieroču aizstāvju grupa.