Spriedze Tuvajos Austrumos pieaug: Tramps paziņo par vēl vienas armādas došanos uz Irānu
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņojis par vēl vienas armādas došanos uz Irānu, taču pagaidām nav skaidrs, par kuriem karakuģiem viņš runāja.
"Starp citu, šobrīd uz Irānu dodas vēl viena skaista armāda. Tā ka mēs redzēsim," otrdien paziņoja Tramps. Pagaidām nav skaidrs, vai prezidents domāja aviācijas bāzes kuģa "Abraham Lincoln" trieciengrupu, kas jau pirmdien ieradās Tuvajos Austrumos, vai citus ASV militāros spēkus.
Tikmēr ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) paziņoja par vairāku dienu gaisa spēku mācībām Tuvajos Austrumos.
Tramps nesen atteicās izslēgt ASV militāru iejaukšanos Irānā pēc vardarbīgas protestu apspiešanas šajā valstī. Runājot par Irānas valdību, prezidents otrdien pauda cerību, ka irāņi noslēgs vienošanos.
Tramps iepriekš ASV medijam "Axios" teica, ka Irāna ir ieinteresēta diplomātiskā risinājumā, lai novērstu saspīlējumu ar ASV. Situācija ar Irānu ir mainīga, jo ASV ir nosūtījušas karakuģus uz reģionu, sacīja Tramps.