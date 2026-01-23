ASV prezidents Donalds Tramps apstiprinājis, ka Irānas virzienā dodas ASV Jūras spēki.
Pasaulē
Šodien 14:53
Tramps apstiprina - uz Irānu dodas liels skaits ASV karakuģu
ASV prezidents Donalds Tramps, atgriežoties no Pasaules ekonomikas foruma Davosā, žurnālistiem lidmašīnā "Air Force One" apstiprinājis, ka Irānas virzienā dodas ASV jūras spēki.
"Mums tajā virzienā dodas daudz kuģu – vienkārši katram gadījumam. Mums ir milzīga flotile, kas dodas tajā virzienā, un mēs skatīsimies, kas notiks. Es dotu priekšroku tam, lai nekas nenotiktu," sacīja prezidents.
ASV amatpersonas jau iepriekš apstiprinājušas, ka uz reģionu tiek nosūtīta aviācijas bāzeskuģa trieciengrupa un citas militārās vienības. Flotiles sastāvā ietilpst aviācijas bāzeskuģis "USS Abraham Lincoln", kā arī eskadras mīnu kuģi un kaujas lidmašīnas.
"Mums ir armāda. Mums ir milzīga flote, un, iespējams, mums tā vispār nebūs jāizmanto. Skatīsimies," piebilda Tramps.