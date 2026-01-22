Irānas oficiālie mediji: protestu laikā nogalināti 3117 cilvēki
Irānas oficiālie mediji trešdien ziņoja, ka valstī kopš decembra notiekošo protestu laikā ir nogalināti 3117 cilvēki.
Valsts televīzija atsaucās uz Irānas veterānu un mocekļu fonda paziņojumu, kurā teikts, ka 2427 no nogalinātajiem ir uzskatāmi par "mocekļiem" saskaņā ar islāmu, un nosauca viņus par "nevainīgiem" upuriem. Šo "mocekļu" skaitā ir ietverti drošības spēku locekļi.
Paziņojumā arī teikts, ka "daudzi no mocekļiem bija nejauši klātesošie", kas nošauti protestu laikā. Tajā arī apgalvots, ka "daži bija protestētāji, kurus nošāva organizēti teroristu elementi pūlī".
Irānas klerikālās varas iestādes ir nosodījušas protestu vilni, nosaucot to par "teroristisku" incidentu, kuru raksturojot ASV uzkurināti vardarbīgi "nemieri".
Cilvēktiesību organizācijas tomēr paziņojušas, ka tūkstošiem protestētāju, kuri prasīja pārmaiņas, ir nogalināti, kad uz viņiem atklāja uguni drošības spēki.
Norvēģijā bāzētā nevalstiskā organizācija "Iran Human Rights" (IHR) ir pārbaudījusi 3428 protestētāju nāves gadījumus, kurus nogalinājuši drošības spēki. IHR tomēr brīdināja, ka tā var būt tikai mazākā daļa no visiem nāves gadījumiem, jo pēc dažām aplēsēm "var būt nogalināti no 5000 līdz 20 000 protestētāju".
ASV bāzētā Cilvēktiesību aktīvistu ziņu aģentūra (HRANA) otrdien paziņoja, ka kopš protestu sākuma decembrī apstiprināti 4519 nāves gadījumi, bet vēl vairāk nekā 9000 tiek pārbaudīti. Starp nogalinātajiem ir 4251 demonstrants un 197 drošības spēku pārstāvji.
Visas organizācijas, kas veic upuru skaita monitoringu, ir atzinušas, ka precīza skaita noskaidrošanu nopietni apgrūtina interneta sakaru pārtraukums, kas ilgst vairāk nekā 300 stundas.