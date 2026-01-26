"Boeing F/A-18E Super Hornet" nolaižas uz "USS Abraham Lincoln" aviācijas bāzes kuģa
Pasaulē
Šodien 21:27
ASV aviācijas bāzes kuģis "Abraham Lincoln" pietuvojies Irānai
ASV aviācijas bāzes kuģa "Abraham Lincoln" trieciengrupa ieradusies Tuvajos Austrumos, pirmdien pavēstīja ASV Centrālā pavēlniecība. Trieciengrupa "pašlaik ir izvietota Tuvajos Austrumos, lai sekmētu reģiona drošību un stabilitāti", paziņojumā platformā "X" norādīja pavēlniecība, kas ir atbildīga par ASV spēkiem reģionā.
Tramps vairākkārt bija brīdinājis Irānu, ka gadījumā, ja tā nogalinās protestētājus, ASV iejauksies militāri, kā arī mudinājis irāņus pārņemt valsts iestādes, sakot, ka "palīdzība ir ceļā". Mēneša sākumā viņš atkāpās no nodoma veikt triecienus un pauda, ka Vašingtonas spiediena rezultātā Teherāna apturējusi vairāk nekā 800 nāvessodu izpildi.
Irānas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmaeils Baghaei uzbrukuma draudu kontekstā uzsvēra, ka valsts ir "pārliecināta par savu spēku". Izsakoties par ASV aviācijas bāzes kuģa tuvošanos, viņš norādīja, ka "šāda kaujas kuģa ierašanās neietekmēs Irānas apņēmību un nopietnību aizstāvēt Irānas tautu".