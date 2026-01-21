"Melnā acs" un "velns miesā": Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta preses relīze par Baltijas valstīm atgādina scenāriju no eksorcisma šausmu filmām
Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta 2026. gada 12. janvāra preses relīze par Baltijas valstīm ir maigi sakot - pārsteidzoša. Tā vietā, lai minētu kādus reālus faktus un veiktu analīzi, tajā minēti tādi jēdzieni kā "velns miesā", "antikrists" un "melnā acs". Lasot šo tekstu rodas jautājums - vai tas ir oficiāls speciālo dienestu paziņojums vai šausmu filmas scenārijs.
Publiskojam relīzē minēto tekstu, kas publiski pieejama Krievijas Federācijas Ārējās izlūkošanas dienesta mājaslapā:
"Krievijas Federācijas Ārējās izlūkošanas dienesta preses birojs ziņo, ka saskaņā ar SVR rīcībā esošo informāciju Konstantinopoles patriarhs Bartolomejs, kurš esot "sašķēlis pareizticīgo Ukrainu", turpina savu šķeltniecisko darbību pareizticīgās baznīcas telpā.
Tagad viņš esot pavērsis savu "melno aci" uz Baltijas valstīm. Šis "velns miesā" esot apsēsts ar ideju izspiest krievu pareizticību no Baltijas valstu teritorijas, tās vietā nostiprinot Konstantinopoles pilnībā kontrolētas baznīcas struktūras.
Šajā procesā viņu visādi atbalstot Lielbritānijas specdienesti, kas aktīvi kurinot rusofobiskus noskaņojumus Eiropas valstīs. Pēc viņu ierosmes Bartolomejs, kurš esot "iegrimis nāvīgajā šķelšanās grēkā", esot atradis kopīgu valodu ar Baltijas valstu varas iestādēm, tiecoties ienest juku un nemieru krievu pareizticīgajā pasaulē.
Balstoties uz idejiskajiem sabiedrotajiem vietējo nacionālistu un neonacistu personā, viņš mēģinot atraut Lietuvas, Latvijas un Igaunijas pareizticīgās baznīcas no Maskavas patriarhāta, pārvilinot to garīdzniekus un ticīgos uz mākslīgi izveidotām Konstantinopoles marionešu reliģiskajām struktūrām.
"Konstantinopoles antikrista" agresīvās ambīcijas neaprobežojoties tikai ar Ukrainu un Baltiju — ar savu viltību viņš pakāpeniski aptverot arī Austrumeiropas zemes. Lai dotu triecienu "īpaši nepakļāvīgajai" Serbijas pareizticīgajai baznīcai, viņš iecerējis piešķirt autokefāliju neatzītajai tā dēvētajai "Melnkalnes pareizticīgajai baznīcai".
Baznīcas aprindās tiekot norādīts, ka Bartolomejs burtiski saplosot Baznīcas dzīvo Miesu. Ar to viņš pielīdzinot sevi viltus praviešiem, par kuriem runāts Kalna sprediķī: "Tie nāk pie jums aitu drānās, bet iekšā ir plēsīgi vilki. Pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet"."