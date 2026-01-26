Medicīna bezspēcīga: Indijā uzliesmojis nāvējošs un neārstējams vīruss
Indijas varasiestādes steidzami veic pasākumus, lai ierobežotu neārstējamā Nipahas vīrusa uzliesmojumu pēc tam, kad valsts austrumu štatā Rietumbengālijā tika reģistrēti pieci saslimšanas gadījumi un gandrīz simts cilvēku tika nosūtīti karantīnā, raksta izdevums "The Independent".
Iepriekš varasiestādes ziņoja par trim jauniem inficēšanās gadījumiem, kas papildināja divus jau apstiprinātos gadījumus mediķu vidū — vīrieša un sievietes, kuriem iepriekš bija fiksēts pozitīvs testa rezultāts. Medmāsa un medicīnas brālis strādāja privātā slimnīcā netālu no štata galvaspilsētas Kolkatas.
Saskaņā ar ziņu aģentūras "Press Trust of India" sniegto informāciju starp jaunajiem apstiprinātajiem gadījumiem ir ārsts, medmāsa un vēl viens medicīnas personāla darbinieks.
Pasaules Veselības organizācija (PVO) Nipahas vīrusu klasificējusi kā prioritāru patogēnu tā potenciāla dēļ izraisīt epidēmiju. Vakcīnas infekcijas novēršanai nav, tāpat arī slimību nav iespējams izārstēt.
Gandrīz simts cilvēku tika nosūtīti mājas karantīnā pēc pirmā saslimšanas gadījuma konstatēšanas pirmdien, paziņoja valdības pārstāvji.
Personas ar jaunākajiem apstiprinātajiem inficēšanās gadījumiem tika hospitalizētas infekcijas slimību slimnīcā Kolkatas austrumos, savukārt pirmie pacienti joprojām atrodas privātās slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā.
Rietumbengālijas Veselības departamenta augsta ranga amatpersona paziņoja: "Medicīnas brāļa stāvoklis uzlabojas, taču pacientes stāvoklis joprojām ir ārkārtīgi smags. Abi tiek ārstēti intensīvās terapijas nodaļā."
Tā kā vīruss ir konstatēts dažām sikspārņu sugām, bijušais Indijas Medicīnas asociācijas prezidents Radživs Džajadevans norādīja, ka cilvēku inficēšanās gadījumi ir reti un saistīti ar nejaušu vīrusa pārnešanu no sikspārņiem uz cilvēkiem, tostarp lietojot uzturā augļus, kurus piesārņojuši sikspārņi.
"Tas ir ticamāk lauku apvidos un mežu tuvumā, kur lauksaimnieciskā darbība palielina cilvēku kontaktu ar barību meklējošiem sikspārņiem,” viņš sacīja.
Nipahas vīruss kopš tā pirmās parādīšanās 2018. gadā Indijā ir bijis saistīts ar vairāku desmitu cilvēku nāvi.
Pirmo reizi tas tika konstatēts 1998. gadā slimības uzliesmojuma laikā cūkkopju vidū Malaizijā un Singapūrā. Vīruss tiek pārnests starp sugām, nonākot saskarē ar inficētu sikspārņu un cūku bioloģiskajiem šķidrumiem. Ir dokumentēti arī infekcijas pārnešanas gadījumi no cilvēka cilvēkam.
Zinātnieki uzskata, ka Nipahas vīruss sikspārņu populācijā pastāv jau tūkstošiem gadu, un pauž bažas, ka sikspārņiem varētu rasties mutējis, ļoti lipīgs vīrusa paveids.
Šī īpaši lipīgā slimība var izplatīties arī ar tādiem bioloģiskajiem šķidrumiem kā siekalas, urīns un asinis.