Dokumentu vēl būs jāratificē ASV Kongresam un Ukrainas parlamentam.
Pasaulē
Šodien 12:43
Dokumenti par ASV drošības garantijām Ukrainai ir pilnībā sagatavoti - Zelenskis paziņo par vēsturisku vienošanos
Pēc divu dienu sarunām Abū Dabī starp Ukrainas, ASV un Krievijas delegācijām par iespējām izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu dokuments par ASV drošības garantijām Kijivai ir "simtprocentīgi sagatavoti", svētdien Viļņā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Sarunā ar žurnālistiem vizītes laikā Lietuvā Zelenskis norādīja, ka Ukraina gaida, kad partneri noteiks datumu vienošanās parakstīšanai. Pēc tam dokumentu būs jāratificē ASV Kongresam un Ukrainas parlamentam.
Zelenskis arī uzsvēra Ukrainas centienus pievienoties Eiropas Savienībai (ES) līdz 2027. gadam, sakot, ka dalība ES ir Ukrainas "ekonomikas drošības garantija".
Kā ziņots, preses konferencē Viļņā Zelenskis arī izteicās, ka sarunās Ukrainas, Krievijas un ASV delegācijas apspriedušas 20 punktu plānu kara izbeigšanai un ka pēc sarunām Abū Dabī problemātisku jautājumu kļuvis mazāk, taču Ukraina nedomā atdot savas teritorijas.