Zelenskis: Problemātisku jautājumu kļuvis mazāk, taču Ukraina savas teritorijas neatdos
Pēc sarunām Abū Dabī problemātisku jautājumu kļuvis mazāk, taču Ukraina nedomā atdot savas teritorijas, svētdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Preses konferencē Viļņā viņš sacīja, ka sarunās Ukrainas, Krievijas un ASV delegācijas apspriedušas 20 punktu plānu kara izbeigšanai un problēmātiskos jautājumus.
"Bija daudz problemātisku jautājumu. Tagad to ir kļuvis mazāk. Un jau diezgan ilgu laiku Krievija vēlas izdarīt visu, lai Ukrainas nebūtu mūsu valsts austrumos. (..) Viņi to izvirzīja par mērķi, un tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka viņi vēlas sasniegt šo mērķi, bet pagaidām viņi to nevar izdarīt frontē," teica Ukrainas prezidents.
Zelenskis norādīja, ka Ukrainas nostāja teritoriālajā jautājumā nav mainījusies.
"Visi zina mūsu nostāju. Mēs cīnāmies par savu valsti, par savējo. Mēs necīnāmies svešas valsts teritorijā. Jā, tās ir divas dažādas principiālas nostājas - Ukrainas un Krievijas. Amerikāņi cenšas rast kompromisu. Mēs ejam uz to, ka mēs runājam trīspusējā formātā. Iespējams, tie ir pirmie soļi, lai rastu kompromisu, bet, lai kompromiss tiktu panākts, visām pusēm ir jābūt gatavām kompromisam. Starp citu, arī ASV pusei," sacīja Zelenskis.
Viņš arī teica, ka Ukraina gaida drošības garantijas no ASV un Eiropas, kas, pēc viņa vārdiem, "dos iespēju noteikt konkrētu datumu šī kara beigām".
"Mums drošības garantijas vispirms ir divpusējas drošības garantijas ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Dokuments ir simtprocentīgi gatavs, mēs gaidām partneru gatavību - datumu un vietu, kad mēs to parakstīsim," viņš teica.
Kā norādīja Zelenskis, drošības garantiju otrā daļa ir skaidra Ukrainas pievienošanās Eiropas Savienībai (ES) perspektīva.
Ukrainas prezidents sacīja, ka viņa valsts būs gatava dalībai ES līdz 2027. gadam.
"Mēs vēlamies mūsu līgumā norādīt konkrētu datumu par kara beigām, lai tad visas puses pildītu šīs vienošanās, tostarp agresors, kurš parakstīsies par 20 punktu plāna izpildi, ja pienāks šāds brīdis," rezumēja Zelenskis.
Jau ziņots, ka piektdien un sestdien Abū Dabī notika sarunas starp Ukrainas, ASV un Krievijas delegācijām par iespējām izbeigt karu Ukrainā. ASV amatpersonas uzskata sarunas par sekmīgām, vēsta mediji, atsaucoties uz amerikāņu amatpersonu neoficiāli teikto.
Zelenskis kopā ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu un Polijas prezidentu Karolu Navrocki svētdien Viļņā piedalījās 1863.-1864. gada sacelšanās atceres pasākumos.
1863. un 1864. gadā Polijā, Lietuvā un Baltkrievijā notika sacelšanās pret Krievijas impērijas varu. Šīs sacelšanās mērķis bija atjaunot Polijas-Lietuvas kopvalsti 1772. gada robežās, taču sacelšanās tika apspiesta.