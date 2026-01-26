Divi vīrieši, viena sieviete. Drāma Elizabetes Hērlijas ģimenē
Aktrise un modele Elizabete Hērlija saskārusies ar smagu pārbaudījumu, kad nopietnākas kļuvušas viņas romantiskās attiecības ar kantri dziedātāju un Mailijas Sairusas tēvu Billiju Reju Sairusu. Ja viņa nevēlas zaudēt savu dēlu Demienu, vai nāksies šķirties no mīļotā vīrieša?
Tiek ziņots, ka Elizabete Hērlija nonākusi smagas dilemmas priekšā – viņai esot jāizvēlas starp būšanu par māti savam dēlam Demienam Hērlijam un jaunajām attiecībām ar kantri mūzikas zvaigzni Billiju Reju Sairusu.
23 gadus vecais dēls Demiens nācis pasaulē Elizabetes skandalozajās attiecībās ar multimiljonāru Stīvu Bingu (viņš savulaik kategoriski atteicās atzīt, ka ir Hērlijas dēla tēvs, un akceptēja tikai pēc DNS testa veikšanas). Māti un dēlu vienoja ārkārtīgi cieša saikne, bet tagad attiecībās iestājies vēsums. Demiens atsvešinājies no mātes viņas jauno romantisko attiecību dēļ.
Avots dalījies ar informāciju: "Liza apgalvo, ka tas ir tikai sarežģīts posms, ka tās ir pārejošas grūtības un viņi tiks pāri, bet visi redz, cik daudz stresa tas viss viņai rada." Par to raksta portāls “RadarOnline”.
Demiens, kurš ir topošais aktieris un modelis, ir bijis vienīgais vīrietis Elizabetes uzmanības centrā kopš viņa tēva pašnāvības. Tagad viņas vienīgais dēls jūtoties it kā viņa vietu būtu ieņēmis mātes draugs. Demiens vairs nepavada tik daudz laika kopā ar mammu kā agrāk.
"Protams, Demiens tagad ir vecāks un viņam ir sava dzīve. Bet viņam ir grūti dalīt ar kādu citu savas mātes uzmanību. Demiens ir skaidri pateicis, ka negrib pavadīt laiku ar Biliju Reju," piebildis avots.
"Liza ir nogurusi, cenšoties mierināt Biliju Reju un tajā pašā laikā uzmundrinot Demienu. Viņas spēki ir izsīkuši. Taču viņa nepadodas – tie ir divi vīrieši, kurus viņa mīl visvairāk," norādījis paziņa, apgalvojot, ka abi vīrieši viņas dzīvē ir kā "eļļa un ūdens", kas nekad nesajauksies un neatradīs kopīgu valodu.