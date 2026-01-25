ASV amatpersonas uzskata Ukrainas miera sarunas Abū Dabī par sekmīgām
ASV amatpersonas uzskata piektdien un sestdien Abū Dabī notikušās Ukrainas miera sarunas par sekmīgām, un nākamā trīspusējo sarunu kārta starp ASV, Krievijas un Ukrainas delegācijām par kara izbeigšanu gaidāma Abū Dabī nākamsvētdien, 1. februārī, vēsta mediji, atsaucoties uz ASV amatpersonu neoficiāli teikto.
Amerikāņu amatpersonas, kuras citē portāls "Axios", uzskata, ka Krievijas, Ukrainas un ASV delegāciju tikšanās Abū Dabī bija svarīgs solis ceļā uz nākamo sarunu posmu. Viens no "Axios" sarunbiedriem sacījis, ka puses cita starpā apspriedušas Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās iespēju. Pēc viņa teiktā, šādas tikšanās priekšnoteikums varētu būt nākamās sarunu kārtas panākumi.
"Axios" avoti teikuši, ka Putins 22. janvārī Maskavā tikšanās laikā ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu un znotu Džaredu Kušneru paudis gatavību izbeigt karu ar diplomātiskām metodēm. Šīs gatavības izpausme bijusi tā, ka Krievija uz Abū Dabī nosūtījusi nopietnu delegāciju, kuru vadīja Krievijas militārā izlūkdienesta GRU priekšnieks Igors Kostjukovs. Delegācijas sastāvā bija arī GRU Informācijas departamenta priekšnieka pirmais vietnieks Aleksandrs Zorins. Augstā līmenī bija pārstāvēta arī Ukraina - tās delegācijā bija prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs un Nacionālās drošības padomes sekretārs Rustems Umerovs. Savukārt ASV delegācijas sastāvā bija Vitkofs, Kušners, ASV armijas ministrs Dens Driskols un NATO spēku komandieris Eiropā Aleksuss Grinkevičs.
Sarunas notika aiz slēgtām durvīm, un nav oficiālas informācijas par to norisi un rezultātiem. Tomēr "Axios", "Politico", "RBK-Ukraina" un citi plašsaziņas līdzekļi informāciju par sarunām ieguvuši neoficiāli.
"RBK-Ukraina" raksta, ka Krievija, tāpat kā iepriekš, uzstāj uz Ukrainas bruņoto spēku izvešanu no neokupētās Doneckas apgabala daļas, savukārt Ukraina tam nepiekrīt. Šajā jautājumā sarunās nav izdevies panākt izrāvienu. Laikraksts "The New York Times" vēsta, ka "Krievija ir noraidījusi jebkādu teritoriālo vienošanos, kas atšķiras no tā, ko Krievijas amatpersonas raksturo kā vienošanos, kas tika panākta starp [ASV prezidentu Donaldu] Trampu un Putinu samitā Aļaskā pagājušajā vasarā". Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs izdevumam sacījis, ka miera līgumam būtu jābalstās uz parametriem, par kuriem panākta vienošanās Ankoridžā. Tomēr ne ASV, ne Krievija oficiāli nav paziņojušas, kādas vienošanās Aļaskā panāktas.
Puses ir sasniegušas nopietnu progresu, apspriežot iespējamo rīcību pēc tam, kad tiks panākta vienošanās par uguns pārtraukšanu. Tās cita starpā apspriedušas iespējamo Krievijas un Ukrainas karaspēka nošķiršanu, karadarbības pārtraukšanas uzraudzības mehānismus un uguns pārtraukšanas kontroles un koordinācijas centra izveidi, vēsta mediji.
Kā ziņo "Politico", apspriesta arī ekonomika, tostarp Zaporižjas atomelektrostacijas liktenis. Šo spēkstaciju, kas atrodas Zaporižjas apgabala pilsētā Enerhodarā, ir okupējis Krievijas karaspēks. Saskaņā ar laikraksta avota sniegto informāciju Maskava atbalsta elektrostacijā saražotās elektroenerģijas līdzīgu sadali starp Krieviju un Ukrainu. Pagaidām vienošanās vēl nav panākta.
Aģentūra "Reuters" un "Axios" vēsta, ka papildus trīspusējām sarunām Krievijas un Ukrainas delegācijas Abū Dabī tikušās arī divpusēji. Otrās sarunu dienas beigās visas trīs delegācijas piedalījušās kopīgās pusdienās, kuru laikā, kā "Axios" sacījusi viena no ASV amatpersonām, "bija brīdis, kad visi izskatījās gandrīz kā draugi". Cita amatpersona norādīja: "Viss noritēja tik labi, cik mēs varējām gaidīt."
Pēc amerikāņu amatpersonas teiktā, "viss tika apspriests (..), neviens jautājums netika izlaists no diskusijas, un mums nevajadzēja nevienu piespiest".
Zelenskis sestdien paziņoja, ka sarunās apspriesti iespējamie kara izbeigšanas parametri. Viņš sarunas raksturoja kā konstruktīvas.
Puses jau aptuveni gadu apspriež ASV miera iniciatīvas, tikmēr karadarbība turpinās. Tagad ASV pārstāvji apgalvo, ka sarunas esot tuvu panākumiem. Tomēr Krievija oficiāli turpina uzstāt uz prasībām, kuras Ukraina iepriekš nosaukusi par nepieņemamām.