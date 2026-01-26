Likteņa triecieni Mārtiņa Rītiņa dzimtā - no četriem brāļiem dzīvs vairs tikai viens
Izcilā šefpavāra Mārtiņa Rītiņa dzimta bija trimdas latvieši, taču sirdī vienmēr nesa mīļo Latviju. Rītiņi cerēja mūža otrajā daļā apvienoties un visi kopā pavadīt to dzimtenē, kur ir viņu saknes. Diemžēl kopābūšanas laiks bija īss, jo liktenis bija lēmis citādi. No brāļiem Rītiņiem vairs dzīvs ir tikai viens, un arī viņa vairs nav Latvijā...
Mārtiņš Rītiņš bija ne vien visaugstākā līmeņa pavārs, bet arī atraktīva personība un īsta sabiedrības dvēsele. Viņš mīlēja cilvēkus, un cilvēki mīlēja viņu, tāpēc ar interesi sekoja līdzi allaž smaidīgā Mārtiņa gaitām. Gan televīzijā, kur viņš dalījās ar receptēm un vienmēr pateica slaveno teikumu “Kas var būt labāks par šo?”, liekot pasmaidīt arī skatītājiem. Gan pasākumos, kuri ar Mārtiņa piedalīšanos allaž kļuva par atraktīviem šoviem. Rītiņš bija atsaucīgs un labprāt sniedza intervijas arī žurnālistiem, tāpēc sabiedrība zināja, ka viņš Baltezerā iekārtojis skaistu un plašu māju, un priecājās līdz ar viņu.
Kādā brīdī Mārtiņš sajuta, ka Baltezera māja viņam kļuvusi par lielu. Viņam radās doma to pārdot un pilnībā pārcelties uz Rīgu. 2019. gada nogalē žurnāls "Kas Jauns" vēstīja, ka skaisto, aptuveni 360 tūkstošu eiro vērto 3000 kvadrātmetru plašo īpašumu Baltezerā, ko Mārtiņš Rītiņš grasījās pārdot, iegādāties izlēmuši viņa brāļi Andrejs un Jānis Rītiņi, kuri atgriezās no ārzemēm, lai pensijas gadus pavadītu dzimtenē.
Tomēr visiem trim, esot tuvumā, pavadīt skaistas vecumdienas Latvijā izdevās vien uz īsu laiku. 2022. gada 11. februārī Mārtiņš Rītiņš devās mūžībā.
Brāļi Andrejs un Jānis centās tikt pāri triecienam un nezaudēt dzīvessparu, rosoties Baltezera mājā. Par spīti sērām, nākotne šķita cerīga un lēmumu pārcelties uz Latviju abi nenožēloja. Taču pērnā gada 6. novembrī 82 gadu vecumā dzīves ceļš aprāvās brālim Jānim. Trešais Rītiņu brālis Andrejs uz bērēm ierasties nevarēja, jo, nespējot iedzīvoties Latvijā, bija atgriezies Kanādā, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Cerību pilni trīs brāļi apvienojās uz dzīvi Latvijā
Andrejs Rītiņš, tāpat kā viņa jaunākais brālis Mārtiņš, ir dzimis latviešu emigrantu ģimenē Apvienotajā Karalistē. Viņš dzīvojis Kanādā, kur nodibinājis ģimeni, uzaudzinājis meitu, bet pēc tam par mājām sauca Londonu. Andrejs jau pirms vairākiem gadiem bija mēģinājis dzīvot Latvijā, taču tad negaidīti uznāca ekonomiskā krīze, un viņš izlēma to “pārziemot” Londonā. Uzzinot, ka jaunākais brālis Mārtiņš nodomājis pārdot savu Baltezera saimniecību, viņš aprunājies ar otru Londonā dzīvojošo brāli Jāni Rītiņu, un abi vienojušies – pirks brāļa māju un atgriezīsies mīļajā Latvijā. “Kad uzzinājām, ka brālis pārdod māju, mēs ar Jāni nodomājām – ārprāts! Teicām Mārtiņam: “Vienreiz mūžā uzklausi mūs – nepārdod! Sūtīju uz Kanādu meitai bildes ar Mārtiņa māju, apzaļumoto verandu, un viņa priecājās, cik tur skaisti. Meita mudināja, lai pērku nost, ka mēs ar Jāni tur varam dzīvot. Es sapratu – tā ir lieliska doma. Aprunājos ar Jāni, un viņš bija vienisprātis. Esam daudzkārt ciemojušies pie Mārtiņa Baltezerā, un šo vietu, ko jaunākais brālis ir pats izveidojis un iekārtojis faktiski no nulles, ļoti iemīļojuši. Tā, godīgi sakot, ir vienīgā vieta, kur esam ar mieru dzīvot, ja pārceļamies atpakaļ uz Latviju,” atgriezies dzimtenē, atklāja Andrejs.
Viņš arī izklāstīja, par kādiem līdzekļiem no brāļa Mārtiņa atpirks īpašumu. Abi ar brāli Jāni ir visu mūžu strādājuši, tāpat ir arī iekrājumi, turklāt līdzekļi tiks iegūti, pārdodot Londonas māju, kur savām vajadzībām paturēs tikai vienu dzīvokli: “Mums abiem ir Kanādas un Anglijas pensijas. Dzīvot varēsim.” Abi brāļi bija iedvesmas pilni un plānoja pat paplašināt Baltezera īpašumu, veicot piebūvi mājas otrajā stāvā.
Andrejs bija cerību pilns, ka Baltezerā varēs nodoties mākslai. “Visu mūžu esmu bijis mākslā, nodarbojos ar interjera dizainu kā dekoratīvais mākslinieks. Man bija bizness, sava skola Kanādā, kur mācīju jaunajiem māksliniekiem, kā apzeltīt franču stilā mēbeles, marmorēt galda un citas virsmas. Kopā ar studentiem esmu arī dekorējis vairākas pilis un villas Francijā. Tā kā visu mūžu esmu pelnījis naudu, apkalpojot citus pēc viņu vēlmēm, esmu izlēmis: kad būšu te, Latvijā, gleznošu un radīšu tikai sev, ne citiem. Mārtiņa māju gan es neaiztikšu un nepārveidošu – tā viņam jau izveidota perfekta,” uzskatīja Andrejs.
“Man nav nekāda stresa, tikai priecīgs satraukums,” brāļa stāstījumam par gaidāmo pārcelšanos uz dzimteni pievienojās Jānis, kurš darba mūžu aizvadījis, vadot savu būvuzņēmumu – cēlis gan privātmājas, gan ofisus. “Nododot pēc pabeigšanas vienu biroju ēku, biju pārsteigts, kad ieraudzīju Polu Makartniju. Viņš man teica paldies par veikumu un vēl roku paspieda. Izrādās, viņš to ofisu namu bija sievai pasūtījis,” atklāja Jānis, kurš kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas savā uzņēmumā darbu devis daudziem Latvijas celtniecības speciālistiem. Arī viņš jau izdomājis, ko darīs, kad būs iekārtojies Baltezerā. “Lai arī 1992. gadā te ilgāk paciemojos un tiku izvadāts pa visu Latviju, labprāt līdzīgu braucienu atkārtotu. Neesmu Gaiziņu vēl tā riktīgi redzējis, tikai garāmbraucot. Vēl man gribas makšķerēt. Esmu pārliecināts, ka draugi man parādīs labākās upes un ezerus, kur varēšu nodoties šim vaļaspriekam,” aizrautības pilns bija Jānis Rītiņš.
Andrejam Rītiņam otrreiz iedzīvoties neizdevās
Visi trīs brāļi beidzot bija tuvumā, regulāri tikās, sazvanījās, ar kopīgu dziesmu uz skatuves un lustīgu balli nosvinēja vēl Mārtiņa Rītiņa 70. jubilejas balli. Kopābūšanas prieks gan bija īss. Drīz Mārtiņa dzīves pavediens, 72 gadu vecumā zaudējot cīņā ar Covid-19, aprāvās, brāļiem atstājot nebeidzamas ilgas, leģendāru fotogaleriju ar pasaulslaveniem ļaudīm, kas baroti pēc Rītiņa receptēm, ierakstus no TV raidījumiem.
2022. gada rudenī, Mārtiņa Rītiņa 73. jubilejas priekšvakarā, brāļi Jānis un Andrejs Baltezera dzimtas kapos, kur atdusas gan Mārtiņš, gan vecākais brālis Juris Rītiņš un viņu mamma Hermīne Alma Rītiņa, atklāja skaistu piemiņas vietu ar Rītiņu dzimtas kapu ansambli. Sākoties Krievijas karam Ukrainā, brāļi, pārdodot Mārtiņa ekskluzīvās lietas, sniedza atbalstu palīdzības centram Ukrainas bēgļiem.
2023. gada Mārtiņdienā brāļi atzina, ka ar atgriešanos Latvijā ir apmierināti: “Tas bija pareizais lēmums. Un īstajā laikā, jo paguvām vēl ar Mārtiņu pabūt kopā, kaut tikai pēdējo viņa dzīves gadu. Viņš jau aizvien vēl nav tālu prom no mūsu domām. Aizvien ir klātesošs gan prātā, gan sirdī, gan Baltezera mājā... Te ir viņa bildes, viņa lietas, viss, kas bija viņa.”
Taču 2025. gada pavasarī Andrejs Rītiņš tomēr pameta Latviju un devās uz Kanādu, atzīstot, ka nav varējis te pilnībā iedzīvoties. Baltezerā viņš dzīvojis mazākajā mājiņā, Jānis bija iekārtojies lielajā ēkā. Andrejs esot priecājies, ka atkal varēs būt Kanādā kopā ar savu meitu un viņas ģimeni, žurnālam Kas Jauns stāsta Rītiņu dzimtai tuvi cilvēki. Latvijā palikušā brāļa Jāņa Rītiņa dzīves pavediens aprāvās pēkšņi un negaidīti vientulībā 82 gadu vecumā pērnā gada 6. novembrī. Andrejs par mīļotā brāļa zaudējumu diemžēl bija spiests sērot attālināti, jo, tā kā tikai pirms dažiem mēnešiem bija aizlidojis uz Kanādu, tad uz brāļa atvadām Rīgas krematorijā nevarēja ierasties.
Andrejam bijušas arī veselības problēmas. Jānis vēl iepriekš intervijā "Kas Jauns" bija atklājis: “Mēs ar Andreju esam klusi. Nekur daudz arī neejam, un te viens no iemesliem ir arī tāds, ka Andrejam ir lielas problēmas ar muguru. Viņam ir grūti kustēties. Iet jau vēl pats uz savām kājām, ar spieķīti, bet garus gabalus nevar pastaigāt. Neizturamo muguras sāpju dēļ viņš ir izgājis neskaitāmus izmeklējumus un terapijas, taču vienīgais, kas ļauj izturēt, ir stipras pretsāpju zāles. Andrejs divreiz dzīvē ir pārcietis vēzi. Pirmoreiz agrā jaunībā – 18 gadu vecumā, bet otro reizi nupat – pirms trim četriem gadiem. Paldies Dievam, uzveikts vēzis ir, bet domājam, ka problēmas ar muguru ir šī audzēja sekas.”
Tagad slavenajās Mārtiņa Rītiņa Baltezera mājās palikuši saimniekot brāļa Jāņa Rītiņa draugi tepat no Latvijas, žurnālam "Kas Jauns" stāsta Rītiņu ģimenes tuvinieki.