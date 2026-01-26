Sašutums par vīrieša nošaušanu Mineapolē pieaug spēkā. Obama un Klintons aicina amerikāņus neklusēt
Pēc tam, kad ASV Imigrācijas un muitas policija (ICE) sestdien Mineapolē nošāva 37 gadus veco Aleksu Preti, bijušie ASV prezidenti - Baraks Obama un Bils Klintons - aicinājis amerikāņus neklusēt un iestāties par savām vērtībām.
Jau ziņots, ka sestdien, 24. janvārī, ASV Imigrācijas un muitas policija (ICE) Mineapolē nošāva 37 gadus veco amerikāni Aleksu Preti, kurš strādāja intensīvās terapijas nodaļā par medicīnas māsu. Lai gan amatpersonas apgalvo, ka Preti esot grasījies uzbrukt ICE darbiniekiem, aculiecinieku uzņemtie video to neapstiprina. Lūk, kādus apgalvojumus līdz šim par notikušo izteikuši Trampa administrācijas pārstāvji:
Who's the aggressor here to you?
The officer? Or the now deceased man?
- ASV iekšzemes drošības ministre Kristi Noema apgalvoja, ka Preti esot "uzbrucis" ICE virsniekiem, un šo apgalvojumu atkārtoja arī FIB direktors Kešs Patels. Tikmēr aculiecinieku publicētie video materiāli neliecina, ka Preti būtu kādam uzbrucis;
- Noema apgalvoja, ka Preti esot “vicinājis” ieroci, taču nevienā pieejamā videoierakstā nav redzams, ka ierocis jebkad atrastos nošautā vīrieša rokās. Turklāt, viņam bija ieroču turēšanas atļauja, līdz ar to likumu Preti pārkāpis nebija;
- Baltā nama administrācijas vadītāja vietnieks Stīvens Millers nosauca Preti par "slepkavu", kurš "mēģināja nogalināt federālos aģentus". ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss pārpublicēja šo apgalvojumu, un ASV robežsardzes komandieris Gregorijs Bovino sacīja, ka "izskatās, ka" Preti "vēlējās nodarīt maksimālu kaitējumu un masveidā noslaktēt ICE aģentus". Taču neviena no minētajām personām nav uzrādījusi pierādījumus tam, ka Preti būtu centies kādu noslepkavot vai pat uzrīkot masveida slaktiņu.
Vairākos aculiecinieku publicētos video manāms, ka Preti liktenīgajā vakarā filmē ICE aģentus ar savu mobilo tālruni. Tāpat amerikānis paceļ pret imigrācijas darbiniekiem balsi, aicinot negrūst demonstrantus uz autceļa. Pēc tam, kad aģenti nogrūž uz zemes kādu sievieti, Preti steidzas viņai palīgā un, šķiet, aizskar ICE darbinieku ar roku.
Pēc tam aģenti pielieto pret Preti asaru gāzi, un vairāki darbinieki vīrieti piespiež zemē, kamēr viens, šķietami, turpina izdarīt pret viņu sitienus. Preti šīm darbībām pretojas. Pēc tam viens no aģentiem izņem pie Preti jostas vietas piestiprināto ieroci un tam seko vismaz deviņi šāvieni.
Preti vecāki sestdien izplatīja paziņojumu, kurā teikts: “Meli, ko ASV administrācija izplata par mūsu dēlu, ir nosodāmi un pretīgi.” Bet kad FIB direktoram Kešam Patelam žurnālisti "Fox" ēterā vaicāja, kā tieši Preti ar ieroci draudējis ICE aģentiem, ņemot vērā, ka nofilmētajos video viņa rokā redzams tikai telefons, Patels nesniedza sīkāku skaidrojumu, sakot, ka savos apgalvojumos atsaucas uz “Iekšējās drošības departamentu un prokuroriem, kas izmeklē šo lietu.”
Tikmēr uz mediju jautājumu "Vai ierocis no Preti tika paņemts pirms vai pēc viņa nošaušanas", ģenerālprokurora vietnieks Tods Blanšs atbildēja: "Es nezinu. Neviens nezina. Tāpēc mēs veicam izmeklēšanu."
Obama un Klintons aicina cilvēkus neklusēt
Bijušie ASV prezidenti Baraks Obama un Bils Klintons svētdien asi nosodīja notikušo un aicināja amerikāņus aizstāvēt ASV pamatvērtības. Baraks un Mišela Obamas paziņojumā uzsvēra, ka Preti nošaušana ir jāuztver kā “modinātājzvans”, jo ASV pamatvērtības “arvien biežāk tiek apdraudētas.”
Klintons savukārt inotikušo stingri nosodīja, norādot, ka tas ir nepieņemami, ka miermīlīgi protestētāji tiek piekauti, arestēti, pret viņiem tiek pielietota asaru gāze vai Renē Gudas un Aleksa Preti gadījumā - viņi tiek nošauti. “Tas ir nepieņemami!" pauda Klintons, aicinot amerikāņus par notikušo neklusēt. "Ja mēs šobrīd, pēc 250 gadiem [ASV Neatkarības deklerācija tika parakstīta 1776. gadā] atdosim savas atdosim savu brīvību, mēs to, iespējams, tās nekad neatgūsim."
Tikmēr spiediens pieaudzis arī sabiedrībā. Svētdien protestētāji pulcējās Mineapolē, lai nosodītu Imigrācijas un muitas policijas rīcību. Tāpat skaļi protesti izcēlušies arī citviet ASV. Vairāki politiķi, tai skaitā Trampa pārstāvētās Republikāņu partijas senatori, ir aicinājuši par notikušo veikt rūpīgu izmeklēšanu.