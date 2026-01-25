Lietuvas prezidents: "Eiropai ir jāuzņemas lielāka atbildība par savu aizsardzību"
Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un Polijas prezidents Karols Navrockis, svētdien tiekoties Viļņā, apsprieduši izmaiņas starptautiskajā drošības vidē, ziņo Lietuvas prezidenta preses dienests.
Tas vēsta, ka tikšanās laikā abi prezidenti galveno uzmanību pievērsuši izmaiņām starptautiskajā drošības vidē un Lietuvas un Polijas lomai, reaģējot uz ilgtermiņa draudiem Eiropā. Prezidenti apmainījušies ar vērtējumiem par situāciju reģionā un apsprieduši, cik svarīga ir saskaņota rīcība Eiropas Savienībā un NATO, kā arī to kopīgā atbildība, mobilizējot partnerus tādu lēmumu pieņemšanai, kas stiprina stabilitāti visā reģionā.
Nausēda uzsvēris, ka Lietuvas un Polijas kopīgā vēsturiskā pieredze liek abām valstīm šodien rīkoties kopā. Viņš norādījis, ka Lietuva un Polija konsekventi atbalsta centienus stiprināt transatlantiskās saites, kas joprojām ir Eiropas drošības stūrakmens.
"Spēcīga transatlantiskā saikne ir būtiska, lai saglabātu uzticamu atturēšanu un ilgtermiņa drošību. Eiropai ir jāuzņemas lielāka atbildība par savu aizsardzību, vienlaikus cieši sadarbojoties ar Savienotajām Valstīm," teicis Lietuvas prezidents.
Runājot par atbalstu Ukrainai, Nausēda norādījis, ka Ukrainas spēja sevi aizsargāt ir galvenais faktors, kas nosaka visas Eiropas drošību, tāpēc militārais, politiskais un finansiālais atbalsts ir jāplāno kā ilgtermiņa pasākumi, nevis īstermiņa risinājumi.
Runājot par ekonomisko sadarbību, tika uzsvērts, ka Polija joprojām ir Lietuvas svarīgākā tirdzniecības partnere. Kopīgas iniciatīvas aizsardzības rūpniecības, augsto tehnoloģiju, enerģētikas un inovāciju jomā rada papildu vērtību visam reģionam. Īpaši tika uzsvērta stratēģisko transporta un enerģētikas savienojumu nozīme ekonomiskās noturības stiprināšanā.
Nausēda arī sacījis, ka šī tikšanās ir vēl viens apliecinājums Lietuvas un Polijas nobriedušajai stratēģiskajai partnerībai, kas balstās ne tikai uz vēsturisko mantojumu, bet arī uz kopīgu redzējumu par Eiropas drošības un aizsardzības stiprināšanu.
Jau ziņots, ka Nausēda, Navrockis un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien Viļņā piedalās 1863.-1864. gada sacelšanās atceres pasākumos.
1863. un 1864. gadā Polijā, Lietuvā un Baltkrievijā notika sacelšanās pret Krievijas impērijas varu. Šīs sacelšanās mērķis bija atjaunot Polijas-Lietuvas kopvalsti 1772. gada robežās, taču sacelšanās tika apspiesta.