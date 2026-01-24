Trampa priekšlikums var aizcirst Ukrainai durvis uz Eiropas Savienību
ASV prezidenta Donalda Trampa priekšlikums ieviest bezmuitas tirdzniecības režīmu starp ASV un Ukrainu var nopietni apdraudēt Kijivas plānus kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti.
Par to vēsta britu laikraksts "The Telegraph", atsaucoties uz Lielbritānijas tirdzniecības politikas ekspertu Krofordu Falkoneru.
Eksperts norāda, ka Trampa piedāvātā "bezmuitas zonas" izveide starp ASV un Ukrainu pēc miera līguma noslēgšanas ar Krieviju teorētiski būtu izdevīga valsts atjaunošanai pēc kara. Tas varētu motivēt ASV uzņēmumus izvietot ražotnes Ukrainā ar mērķi brīvi eksportēt saražoto produkciju atpakaļ uz ASV tirgu.
Tomēr viņš brīdina, ka šāda plāna īstenošana faktiski nepieļautu Ukrainas iestāšanos ES. Viņš skaidro, ka viens no dalības pamatprincipiem ir nacionālās kontroles nodošana Briselei jautājumos, kas skar tirdzniecību ar valstīm ārpus bloka.
"Ja Ukraina iestājas ES, tas rada nepārvaramus šķēršļus atsevišķa brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanai ar ASV, jo blokam ir vienots ārējais tarifs, ko nosaka Eiropas Komisija. Vienīgais scenārijs, kurā tas būtu iespējams, ir tad, ja pati ES noslēgtu brīvās tirdzniecības līgumu ar ASV, kas šobrīd šķiet maz ticams," uzsver Falkoners.
Iepriekš vēsīts, ka Eiropas Komisija diskusiju līmenī izskata "ierobežotas dalības" modeli. Tas paredzētu paātrinātu Ukrainas integrāciju ES miera līguma ietvaros, sākotnēji nepiešķirot pilnu tiesību apjomu, bet palielinot to pakāpeniski, līdz ar kritēriju izpildi. Šī pieeja tiek skatīta kā politisks signāls un stabilitātes garants pēckara periodā.
Vienlaikus Rietumos saglabājas piesardzība par procesa ātrumu. Nīderlandes premjerministrs Diks Šhofs norādījis, ka, lai gan nešaubās par Ukrainas nākotni ES, par ātru uzņemšanu runāt nevar, jo process prasīs vairākus gadus. Viņš uzsvēris, ka paplašināšanās procesam jābūt sabalansētam, lai nedestabilizētu pašu Eiropas Savienību.