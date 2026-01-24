Trampa "darījumu pieeja" ārpolitikā var izrādīties bīstama Putinam
ASV prezidenta Donalda Trampa īstenotā ārpolitikas kursa maiņa, lai gan potenciāli vājina Rietumu vienotību, vienlaikus nostāda Krieviju pretī daudz skarbākam un neparedzamākam pretiniekam, secināts laikraksta "The New York Times" publikācijā.
Analītiķi norāda, ka Trampa atgriešanās pie aktīvas ārpolitikas veidošanas ievieš nopietnas korekcijas Kremļa stratēģijā. Lai gan Maskava ar interesi vēro Trampa izteikumus, kas apšauba NATO vienotību, tostarp diskusijas ap Grenlandi, ASV merkantilā un uz darījumiem vērstā pieeja, ko balsta milzīgi militārie un ekonomiskie resursi, Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu nostāda sarežģītā situācijā.
Fiona Hila, kura vadīja Krievijas un Eiropas lietas ASV Nacionālās drošības padomē Donalda Trampa pirmās administrācijas laikā, uzskata, ka šis brīdis Kremlim ir "cerību un šausmu pilns".
Pēc viņas domām, Putins gadu desmitiem centies vājināt vienpolāro pasauli, taču globālajā konkurencē "bez noteikumiem" ASV objektīvi pārspēj Krieviju ietekmes mēroga ziņā. Hila brīdina, ka Maskavas problēma varētu būt tajā, ka Tramps mēģinās apspēlēt Putinu, izmantojot viņa paša metodes.