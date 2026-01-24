ASV prezidents draud Kanādai ar 100% muitas tarifu visām precēm, ja tā noslēgs tirdzniecības līgumu ar Ķīnu.
Tramps sociālajos tīklos "uzbrauc" Kanādas premjeram: draud ar 100% muitas tarifu visām precēm Ķīnas dēļ
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien draudējis Kanādai ar 100% muitas tarifu visām precēm, ja tā noslēgs tirdzniecības līgumu ar Ķīnu.
Ja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs "domā, ka padarīs Kanādu par izkraušanas ostu Ķīnai, lai tā varētu sūtīt preces un produktus uz ASV, viņš rūgti maldās," savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps.
"Ja Kanāda noslēgs vienošanos ar Ķīnu, tai nekavējoties tiks piemērots 100% tarifs visām Kanādas precēm un produktiem, kas tiek ievesti ASV," brīdināja ASV prezidents.