ASV prezidents Donalds Tramps.
Šodien 15:43
"Šim karam ir jābeidzas!" Tramps aicina Krieviju izbeigt karu pret Ukraini
ASV prezidents Donalds Tramps pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ceturtdien Davosā paziņojis, ka viņiem bijusi laba saruna, un aicinājis Krieviju izbeigt tās uzsākto uzsākto karu pret Ukrainu.
"Šim karam ir jābeidzas," atbildot uz žurnālistu jautājumu, kāds ir viņa vēstījums Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, uzsvēra Tramps.
"Tikšanās ar prezidentu Zelenski bija laba. Paskatīsimies, kas no tā iznāks," piebilda Baltā nama saimnieks.