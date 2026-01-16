Zelenskis atbild Trampam: šķērslis mieram ir Krievija, nevis Ukraina
Ukraina nekad nav bijusi un nebūs šķērslis mieram, ceturtdien ikvakara videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, tādējādi atbildot uz ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumiem, ka Zelenskis esot šķērslis miera vienošanās noslēgšanai.
"Tieši Krievijas raķetes, Krievijas šahedi, Krievijas mēģinājumi iznīcināt Ukrainu ir skaidri pierādījumi tam, ka Krievijai vienošanās vispār nav vajadzīga. Kad Krievijas dēļ ukraiņiem pa 20-30 stundām nav elektrības un kad Krievijas triecienu mērķis ir sagraut mūsu enerģētiku un mūsu cilvēkus, tad tieši Krievija ir tā, uz kuru ir jāizdara spiediens. Es pateicos visiem, kas šajā jautājumā atbalsta Ukrainu. Mēs būsim daudz aktīvāki savā diplomātiskajā darbā - gan publiskajā un oficiālajā, gan nevalstiskajā un neoficiālajā," sacīja Ukrainas prezidents.
Tramps intervijā aģentūrai "Reuters" šonedēļ teica, ka miera vienošanās noslēgšanu kavējot Zelenskis, nevis Krievijas diktators Vladimirs Putins.
"Domāju, ka viņš [Putins] ir gatavs slēgt darījumu. Domāju, ka Ukraina ir mazāk gatava slēgt darījumu," sacīja Tramps.
Viņš apgalvoja, ka Krievijas diktators esot gatavs izbeigt iebrukumu Ukrainā, kamēr Zelenskis esot atturīgāks.
Uz jautājumu, kāpēc ASV vadītās sarunas līdz šim nav novedušas pie kara izbeigšanas, Tramps atbildēja ar vienu vārdu: "Zelenskis."
"Es domāju, ka viņam ir grūti tam piekrist," pēc precizējošā jautājuma piebilda Tramps, ar to domājot iespējamos miera vienošanās nosacījumus.