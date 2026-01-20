Vai Ukraina sadarbosies ar Krieviju? Zelenskis uzaicināts pievienoties Trampa Gazas Miera padomei
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien paziņojis, ka saņēmis no ASV uzaicinājumu pievienoties ASV prezidenta Donalda Trampa veidotajai Gazas Miera padomei, taču norādīja, ka nevar iedomāties sadarbību ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu šajā institūcijā.
"Mēs saņēmām ielūgumu, mūsu diplomāti strādā pie tā," žurnālistiem atklāja Zelenskis. "Man joprojām ir ļoti grūti iedomāties, kā mēs un Krievija varētu būt kopā jebkādā padomē," viņš piebilda.
Jau ziņots, ka ASV ir uzaicinājušas Putinu un arī Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko iesaistīties šajā padomē.
Ukrainas prezidents šodien arī pauda bažas, ka Trampa centieni iegūt Grenlandi varētu novirzīt starptautiskās sabiedrības uzmanību no Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu.
Tramps pagājušajā nedēļā piedraudēja Eiropas valstīm ar muitas tarifiem līdz pat 25% par to, ka tās iebilst pret viņa plāniem nopirkt Grenlandi.
Kijiva bažījas par jebkuriem strīdiem, kas var sašķelt Rietumu sabiedrotos un novērst to uzmanību no Krievijas-Ukrainas kara. Zelenskis uzsvēra, ka strīdu par Grenlandi, kas ir Dānijas autonomā teritorija, un Krievijas karu pret Ukrainu nevajadzētu uzskatīt par "savstarpēji aizvietojamiem" jautājumiem.
"Mums ir pilna mēroga karš, mums ir konkrēts agresors, un mums ir konkrēti upuri," atgādināja Ukrainas prezidents. Viņš arī aicināja Vašingtonu iesaistīties diplomātijā ar Eiropu.
"Es ļoti, ļoti vēlos, lai Amerika sadzirdētu Eiropu, patiesi sadzirdētu to diplomātijas formātā. Es domāju, ka tas notiks, un es stingri ticu, ka nebūs nekādu lielu draudu," viņš piebilda.