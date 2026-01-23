Notiks trīspusējas sarunas starp Ukrainu, Krieviju un ASV
Piektdien, 23. janvārī, notiks trīspusējas sarunas starp Ukrainu, Krieviju un ASV, lai rastu risinājumu Ukrainas karam.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka drīz notiks trīspusējas sarunas starp Ukrainu, Krieviju un ASV, lai rastu risinājumu Ukrainas karam. Sarunas notiks 23. janvārī Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) galvaspilsētā Abū Dabī, pēc Zelenska tikšanās ar bijušo ASV prezidentu Donaldu Trampu Davosā, Šveicē.
Zelenskis norādīja, ka galvenā sarunu tēma būs Donbasa reģions, kur Ukraina vēl joprojām kontrolē 25% teritorijas. "Diskusijas būs par zemi. Šis jautājums vēl nav atrisināts," norādīja Zelenskis, uzsverot, ka Krievija arī ir gatava pieņemt kompromisus.
Maskavā šobrīd atrodas ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners, kuriem paredzēta tikšanās ar Krievijas vadoni Vladimiru Putinu. Vitkofs pirms tikšanās pauda optimismu norādot, ka konfliktā šobrīd esot tikai "viens jautājums", kas nav atrisināts. "Es domāju, ka tas ir atrisināms," sacīja Vitkofs, pirms izbraukšanas no Šveices. Gan Zelenskis, gan Vitkofs skaidroja, ka pašreizējais nesaskaņas punkts ir saistīts ar Donbasa nākotni.
Zelenskis arī apstiprināja, ka ASV piedāvājums ietver Donbasa ekonomiskās zonas izveidi, kur teritorija būtu demilitarizēta, bet Ukrainai tiktu sniegtas drošības garantijas. "Ja abas puses vēlas atrisināt šo jautājumu, mēs to atrisināsim," sacīja Vitkofs.
Ukrainas prezidents arī apliecināja, ka viņš ir vienojies ar Trampu par ASV drošības garantijām Ukrainai pēc iespējamā miera līguma noslēgšanas. Tomēr Zelenskis uzsvēra, ka jebkādas drošības garantijas ir jāapstiprina gan ASV Kongresā, gan Ukrainas parlamentā. Viņš arī norādīja, ka nepieciešams ASV atbalsts, lai šīs garantijas būtu efektīvas: "Bez ASV drošības garantijām nekādas garantijas nedarbosies."
Pievēršoties sarunu struktūrai, Zelenskis minēja, ka viņa komandā būs dažas no augstākajām Ukrainas amatpersonām, tostarp Nacionālās drošības un aizsardzības padomes vadītājs Rustems Umerovs un Ukrainas ģenerālštāba priekšnieks Andrijs Hnatovs. Tāpat tiksies Ukrainas augstākie diplomāti un politiķi, lai veiktu nepieciešamās sarunas, kas varētu noslēgt Ukrainas un Krievijas kara ilgo konfliktu.
Tikmēr Krievijas vadoņa Vladimira Putina palīgs Jurijs Ušakovs norādīja, ka Krievijas delegācijā ietilpst Aizsardzības ministrijas vadības pārstāvji Krievijas militārā izlūkdienesta GRU vadītāja Igora Kostjukova vadībā.