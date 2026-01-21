ASV mudina Eiropu izvairīties no "refleksīvām dusmām" Grenlandes jautājumā
Eiropiešiem vajadzētu izvairīties no "refleksīvām dusmām" un Davosā apsēsties pie sarunu galda ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, lai uzklausītu viņa argumentus par labu Grenlandes pievienošanai Savienotajām Valstīm, trešdien paziņojis ASV finanšu ministrs Skots Besents.
"Es visiem teikšu - dziļi ievelciet elpu. Nevajag šīs refleksīvās dusmas, ko mēs esam redzējuši, un šo rūgtumu," žurnālistiem sacīja Besents, norādot, ka eiropiešiem vajadzētu sagaidīt Trampu un uzklausīt viņu.
Tramps un viņa komanda ir ceļā uz Pasaules ekonomikas forumu Davosā, Šveicē. Besents norādīja, ka lidmašīnas maiņas dēļ Tramps ieradīsies Davosā ar aptuveni trīs stundu nokavēšanos.
Jau vēstīts, ka nelielas tehniskas problēmas dēļ Trampa lidmašīna otrdien bija spiesta atgriezties militārajā bāzē neilgi pēc pacelšanās gaisā, lai dotos uz Šveici, un prezidentam nācās pārsēsties citā lidmašīnā.
Trampa iecere pārņemt ASV kontrolē Grenlandi ir satricinājusi globālo kārtību un izvirzījusies šī gada Pasaules ekonomikas foruma uzmanības centrā.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena otrdien forumā paziņoja, ka Eiropas Savienība (ES) nelokāmi reaģēs uz Trampa draudiem sagrābt Grenlandi. Arī Francijas prezidents Emanuels Makrons solīja "stāties pretī huligāniem".
Besents šos ES un Francijas līderu izteikumus raksturoja kā musinošus. "Mēs lūdzam mūsu sabiedrotos saprast, ka Grenlandei ir jābūt Savienoto Valstu sastāvā," paziņoja ASV finanšu ministrs.
Viņš atgādināja, ka Dānija 1917. gadā pārdeva Savienotajām Valstīm Karību jūras reģiona teritorijas, kas tika pārdēvētas par ASV Virdžīnu salām. Besents norādīja, ka Dānija tolaik saprata ASV Virdžīnu salu nozīmi un bija noraizējusies, ka karš izplatīsies Karību jūras reģionā. Viņš uzsvēra, ka tobrīd ASV bija nepieciešamas ASV Virdžīnu salas.
Francija trešdien aicināja NATO rīkot mācības Grenlandē un paziņoja, ka ir gatava tajās piedalīties. Besents, komentējot Francijas ierosinājumu, ieteica Makronam pievērsties citām lietām, kas ir svarīgākas Francijas tautai laikā, kad valstī ir budžeta krīze.