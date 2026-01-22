Kellogs: "Es ceru, ka līdz 4. jūlijam Ukrainā tiks panākts miers"
Ukrainai vajag noturēties šo ziemu, un tad jau pavasarī tā var iegūt pārsvaru karā pret Krieviju, bet līdz ASV Neatkarības dienai 4. jūlijā panākt mieru, uzskata bijušais ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Ukrainas jautājumos Kīts Kellogs.
"Es tiešām ticu, ka, ja Ukraina pārcietīs šo ziemu - janvāri, februāri, un ja jūs sasniegsiet martu un aprīli, tad pārsvars būs jūsu pusē, Ukrainas pusē," Kellogs sacīja Pinčuka Fonda diskusijā "ASV loma pasaulē", kas notika projekta "Ukraina: nākotnes avangardā" ietvaros Davosā Pasaules Ekonomikas foruma laikā.
"Es ceru, ka līdz Neatkarības dienai šovasar iestāsies miers uz zemes," piebilda Kellogs, kurš uzskata, ka Ukrainas bruņotie spēki ir spējīgi pilnībā apturēt krievu okupantus.
Atvaļinātais ģenerālleitnants Kellogs uzsvēra, ka Krievija neuzvarēs pret Ukrainu sāktajā karā.
"Viņš (Putins) mēra savu progresu metros, nevis jūdzēs. Un viņa nav ne Odesā, ne Kijivā, viņš patiesībā vispār nav izgājis no Donbasa (..) viņam ir lielas problēmas. Es domāju, ka tagad Putins negrib kļūt par Nikolaju II, pēdējo Krievijas caru (..) Es domāju, ka viņš cenšas atrast labu paņēmienu, lai izkļūtu no šīs situācijas. Tāpēc, ka viņš zina, ka neuzvarēs šajā karā," sacīja Kellogs.
Kā vienu no argumentiem Kellogs atzīmēja to, ka Krievijas avangarda daļas tika sakautas un ir zaudējušas vairāk nekā 20 ģenerāļus.
"Tāpēc es ceru uz labu rezultātu. Es domāju, ka mēs virzāmies, iespējams, uz pēdējiem miera sarunu posmiem, miera attīstību. Mums ir Stīvs Vitkofs, kuru es labi pazīstu, un Džereds Kušners, kurš ir izcils sarunu vedējs, un viņi pašlaik ir šeit, Davosā, lai pabeigtu sarunas. Lai redzētu, kā būs ar Putinu, viņi brauks uz Maskavu," atzīmēja Kellogs.
Viņš arī uzsvēra, ka šķērslis progresam sarunās ir Putins, nevis Ukraina. Kellogs uzskata, ka Putins baidās atzīt viņa sāktā kara izgāšanos un no milzīga skaita karavīru atgriešanās mājās, no kuriem daudzi būs vīlušies, jo vairs nevarēs turpmāk saņemt lielu atlīdzību par karošanu vai nāvi karā.
Pievēršoties drošības garantijām Ukrainai, Kellogs sacīja, ka tās sastādījusi viņa komanda kopā ar Kušneru un tās ir pietiekami spēcīgas, turklāt labas gribas koalīcija ir gatava izvietot karavīrus Ukrainā un sniegt militāru atbalstu.
Kellogs piebilda, ka pēc miera panākšanas Ukrainas armijā būs 800 tūkstoši karavīru, un tā būs lielākā armija Eiropā.
"Ja viņi spēs apmācīt tik lielu armiju, apbruņot tik lielu armiju, tad neviens negribēs ar viņiem karot. Es nedomāju, ka krievi gribēs to darīt atkal. Un, kad viņi apturēs karu, tad būs ļoti grūti to atsākt," atzīmēja Kellogs.