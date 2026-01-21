Irānas gāztā šaha atraitne cer atgriezties dzimtenē un pārliecināta par ajatollu režīma krišanu
Irānas islāma revolūcijā 1979. gadā gāztā šaha atraitne ziņu aģentūrai AFP pauda pārliecību, ka pēc pēdējiem protestiem Irānā pret klerikālo valsts iekārtu atpakaļceļa vairs nav un irāņu tauta uzvarēs. 87 gadus vecā Faraha Pahlavi ekskluzīvā intervijā AFP atklāja, ka viņa vēlas atgriezties Irānā.
"Taču patiesi svarīgs nav mans personīgais liktenis. Svarīgākais ir tas, lai jaunatne un visa Irānas tauta beidzot būtu brīva un atbrīvotos no šī noziedzīgā, atpalikušā un aizspriedumainā režīma," norādīja Pahlavi, kas pašlaik dzīvo Parīzē.
"Pēdējās nedēļās es atteicos no daudziem preses lūgumiem, taču mans pienākums ir nodot atbalsta vēstījumu ne tikai maniem tautiešiem, bet arī visai pasaulei, kurai viņiem ir jāpalīdz," viņa piebilda.
Faraha bija trešā šaha Mohammada Rezas Pahlavi sieva. Viņa iepazinās ar šahu Parīzē, kur tobrīd studēja arhitektūru. Viņi salaulājās 1959. gada decembrī, 21 gada vecumā kļūstot par Irānas karalieni. Viņas galvenais uzdevums bija dzemdēt šaham mantinieku, jo pirmajās divās laulībās šaham nebija izdevies tikt pie dēla. Taču Farahas un šaha mīlas stāsts 60. un 70. gados piesaistīja starptautisku uzmanību, un Faraha kļuva par pasaules mēroga slavenību.
Taču 1979. gadā viņas liktenis apmeta kūleni, kad šahs Rezas Pahlavi tika gāzts no troņa. Kopš tā laika viņa dzīvo trimdā - galvenokārt Parīzē un ASV, kur dzīvo viņas vecākais dēls Reza Pahlavi, kas arī paudis atbalstu protestētājiem un apgalvo, ka ir gatavs vadīt demokrātiskas pārmaiņas Irānā.
Pats šahs nomira 1980. gadā Ēģiptes galvaspilsētā Kairā 60 gadu vecumā.
Kā jau vēstīts, Irānā 28. decembrī sākās protesti saistībā ar dzīves dārdzību, kas izvērsās protestos pret teokrātisko režīmu. Apspriežot protestus, nogalināti vairāki tūkstoši protestētāju.