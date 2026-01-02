Irāna brīdina Trampu nepārkāpt “sarkano līniju” pēc ASV prezidenta paziņojuma, ka armija ir “gatava kaujai”
Irāna piektdien draudēja ASV prezidentam Donaldam Trampam pēc tam, kad viņš brīdināja, ka ASV armija ir “kaujas gatavībā”, ja Teherāna nogalinās protestētājus.
Ierakstā savā platformā “Truth Social” Tramps paziņoja, ka ASV militārie spēki “nāks palīgā” Irānas protestētājiem, ja viņi tiks “vardarbīgi nogalināti” protestu laikā, kas ir plašākās demonstrācijas valstī kopš 2022. gada.
"ASV ir paaugstinātas gatavības režīmā un gatavas rīkoties," norādīja prezidents.
Irāna piektdien brīdināja, ka reaģēs uz jebkādu ASV iejaukšanos. "Jebkura intervences roka, kas uzbrūk Irānas drošībai ar jebkādiem aizbildinājumiem, tiks pakļauta atbildes reakcijai," platformā "X" pauda Irānas augstā līdera padomnieks Ali Šamhani.
"Irānas drošība ir sarkanā līnija," uzsvēra padomnieks.
Neilgi pēc tam Ali Laridžani, bijušais parlamenta spīkers, kurš pašlaik ir Irānas Augstākās nacionālās drošības padomes sekretārs, bez pierādījumiem apgalvoja, ka Izraēla un ASV kurina protestus: “Trampam būtu jāzina, ka ASV iejaukšanās iekšējās problēmās nozīmē haosu visā reģionā un ASV interešu iznīcināšanu,” viņš rakstīja platformā “X”, kuru Irānas valdība bloķē. “ASV iedzīvotājiem būtu jāzina, ka Tramps ir sācis šo avantūru. Viņiem vajadzētu parūpēties par saviem karavīriem.”
Protesti Irānā galvenokārt ir vērsti pret valsts ekonomiskajām grūtībām, no kurām daudzas pastāv jau kopš 2018. gada, kad ASV pirmo reizi noteica sankcijas Irānas valdībai.
Kāds protestētājs laikrakstam “The Guardian” sacīja, ka jauno protestu vilni izraisījis Irānas valūtas sabrukums līdz jaunam zemākajam līmenim svētdien. “Ko ēdīs mani bērni? Vai mums jānes čemodāni ar skaidru naudu tikai, lai nopirktu maizi? Vai jums tas šķiet normāli?” viņš sacīja laikrakstam.