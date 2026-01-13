"Palīdzība ir ceļā!": Tramps aicina Irānas iedzīvotājus gāzt režīmu un atceļ visas sarunas ar Irānas amatpersonām
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņoja, ka Irānas iedzīvotājiem jāturpina valsts mēroga protesti un jāpārņem valsts iestādes. Tikmēr dažādi plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka Tramps ir atcēlis visas tikšanās ar Irānas amatpersonām, un visiem ASV pilsoņiem izteikts aicinājums pamest Irānu.
"Irānas patrioti, turpiniet protestēt - pārņemiet savas iestādes!!!" Tramps raksta savā platformā "Truth Social". "Saglabājiet slepkavu un pāridarītāju vārdus. Viņi maksās lielu cenu. Es esmu atcēlis visas tikšanās ar Irānas amatpersonām, līdz nebeigsies protestētāju bezjēdzīgā nogalināšana. Palīdzība ir ceļā."
Tramps nekonkretizēja, kādā formā tiks sniegta solītā palīdzība, vēstījumā atbalstot režīma maiņu Irānā.
Pirmdien Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita žurnālistiem sacīja, ka diplomātijas kanāls ar Teherānu joprojām ir atvērts, norādot, ka Irāna privātās sarunās ar Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu ieņem "daudz atšķirīgāku toni".
Irānas varasiestādes uzstāj, ka ir atguvušas kontroli pēc vairākas naktis ilgušajiem masu protestiem.
Taču tiesību aizstāvju grupas apsūdz valdību, ka tā pret protestētājiem izmanto kaujas munīciju un slēpj apspiešanas apmērus, atslēdzot internetu.