Plosoties protestiem, Irāna ierobežo piekļuvi internetam
Irānas varasiestādes krasi ierobežojušas piekļuvi internetam, valstī nerimstoties plašiem protestiem, ceturtdien paziņoja iedzīvotāji un monitoringa grupas. Rietumu provincē Kermanšāhā, kuru satricinājuši nemieri, galvenais interneta operators TCI ir pilnībā pārtraucis darbību, ziņo interneta monitoringa organizācija "NetBlocks".
Iedzīvotāji ziņo, ka internets ir ierobežots arī citās valsts daļās. Dažās lielākajās pilsētās ir traucēts arī mobilais internets.
Irānu jau 11 dienas ir pārņēmis protestu vilnis, ko izraisījusi dziļā ekonomiskā krīze un valsts valūtas - Irānas riāla - straujais kursa kritums. Sākotnēji Teherānā ielās izgāja tirgotāji, bet pēc tam demonstrācijas izplatījās lielā valsts daļā.
Saskaņā ar Oslo bāzētās cilvēktiesību organizācijas "Iran Human Rights" datiem kopš protestu sākuma sadursmēs ar varasiestādēm ir nogalināti vismaz 45 cilvēki.
"Pierādījumi liecina, ka apspiešanas apmēri ar katru dienu kļūst aizvien vardarbīgāki un plašāki," paziņoja grupas direktors Mahmuds Amirī-Moghadams.
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien draudēja vērsties pret Irānu, ja tās varasiestādes sāks nogalināt cilvēkus, kas protestē valstī.
"Es esmu viņiem licis saprast, ka, ja viņi sāks nogalināt cilvēkus, ko viņi mēdz darīt savu nemieru laikā - viņiem ir daudz nemieru -, ja viņi to darīs, mēs pret viņiem vērsīsimies ļoti smagi," pavēstīja Tramps.