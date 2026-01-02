Tramps izteicis brīdinājumu protestu pārņemtajai Irānai: "Mēs esam kaujas gatavībā un gatavi rīkoties"
ASV prezidents Donalds Tramps savā soctīklā "Truth Social" izteicis brīdinājumu Irānai saistībā ar protestiem un to apspiešanu.
"Ja Irāna šaus un vardarīgi nogalinās miermīlīgus protestētājus, ko tā dara, Amerikas Savienotās Valstis nāks viņus glābt. Mēs esam kaujas gatavībā un gatavi rīkoties. Paldies par uzmanību šajā sakarā. Prezidents Donalds Tramps," vēsta Baltā nama saimnieka ieraksts.
Vēstījums ir skaidrs: pasaule vēro, un Irānas tauta nav viena.
Protesti, ko 28. decembrī Irānā uzsāka veikalnieki Teherānā, kas pauda savu neapmierinātību ar slikto ekonomisko situāciju, pārņēmuši arī citas pilsētas, un tajos iesaistījušies arī studenti. Protesti daudzviet pārauguši vardarbībā, to gaitā aizdedzinātas arī automašīnas.
Daudzi protestētāji aicina izbeigt valsts augstākā līdera varu. Daži aicina atjaunot monarhiju.
Irānas ekonomikas lejupslīdes izraisītās demonstrācijas izplatījās arī Islāma Republikas lauku provincēs, un pirmajos ziņotajos nāves gadījumos starp drošības spēkiem un protestētājiem gājuši bojā vismaz septiņi cilvēki, paziņoja varas iestādes.
Šie nāves gadījumi varētu iezīmēt Irānas teokrātijas bargākas reakcijas sākumu uz demonstrācijām, kas galvaspilsētā Teherānā ir pierimušas, bet citur ir izplatījušās. Nāves gadījumi, divi trešdien un pieci ceturtdien, notika četrās pilsētās, kas galvenokārt ir Irānas luru etniskās grupas mājvieta.
Protesti ir kļuvuši par lielākajiem Irānā kopš 2022. gada, kad 22 gadus vecās Mahsas Amini nāve policijas aizturēšanas laikā izraisīja demonstrācijas visā valstī. Tomēr demonstrācijas vēl nav bijušas tik intensīvas kā tās, kas saistītas ar Amini nāvi, kura tika aizturēta par hidžaba jeb galvassega nevalkāšanu, kā to vēlas varas iestādes.
Visintensīvākā vardarbība, šķiet, skāra Aznu, pilsētu Irānas Lorestānas provincē, aptuveni 300 kilometrus uz dienvidrietumiem no Teherānas. Tur tiešsaistes video, kuros it kā redzami uz ielas degoši priekšmeti un atbalsojas šāvieni, cilvēkiem kliedzot: "Bezkaunīgi! Bezkaunīgi!"
Pusoficiālā ziņu aģentūra "Fars" ziņoja par trīs cilvēku nāvi. Citi plašsaziņas līdzekļi, tostarp reformu atbalstītāji, atsaucās uz "Fars" par ziņojumu, savukārt valsts pārvaldītie plašsaziņas līdzekļi pilnībā neatzina vardarbību tur vai citur. Nebija skaidrs, kāpēc par nemieriem netika ziņots vairāk, taču žurnālistiem draudēja arests par reportāžām 2022. gadā.
Lordeganā, pilsētā Irānas Čaharmahalas un Bahtiari provincē, tiešsaistes video bija redzami uz ielas sapulcējušies demonstranti, fonā dzirdami šāvieni. Videoieraksts atbilda zināmām Lordeganas vietām, kas atrodas aptuveni 470 kilometrus uz dienvidiem no Teherānas.
"Fars", atsaucoties uz anonīmu amatpersonu, paziņoja, ka ceturtdien protestu laikā gāja bojā divi cilvēki.
Vašingtonā bāzētais "Abdorrahman Boroumand" cilvēktiesību centrs Irānā paziņoja, ka tur nogalināti divi cilvēki, identificējot bojāgājušos kā demonstrantus. Tas arī publicēja fotoattēlu, kurā redzams, šķiet, Irānas policists bruņuvestē un ar bisi rokās.
2019. gadā Lordeganas apkārtnē notika plaši protesti, un demonstranti, kā ziņots, bojāja valdības ēkas pēc tam, kad tika ziņots, ka tur esošie cilvēki ir inficējušies ar HIV, izmantojot vietējā veselības aprūpes klīnikā izmantotas piesārņotas adatas.
Fuladšahrā, Irānas Isfahānas provincē, valsts mediji ceturtdien ziņoja par vīrieša nāvi, ko aktīvistu grupas attiecināja uz policijas atklāto uguni uz demonstrantiem.
Izraēlas izlūkdienests "Mossad" vērsies pie irāņiem, aicinot turpināt protestus, kas izcēlušies Teherānā un citās Irānas pilsētās, 31. decembrī ziņoja armijas radio.
"Ejiet kopā ielās. Ir pienācis laiks. Mēs esam ar jums," sociālās saziņas vietnē "X" savā kontā persiešu valodā raksta "Mossad". "Ne tikai no attāluma un ar vārdiem. Mēs esam ar jums arī notikumu vietās."
Protesti ekonomiskā spiediena dēļ
Trešdienas vakarā notikušajā atsevišķā demonstrācijā gājis bojā 21 gadu vecs brīvprātīgais paramilitārajā Revolucionārās gvardes vienībā "Basij"".
Valsts pārvaldītā ziņu aģentūra IRNA ziņoja par Gvardes locekļa nāvi, taču sīkāku informāciju nesniedza. Irānas ziņu aģentūra "Student News Network", kas, domājams, ir pietuvināta "Basij", tieši vainoja demonstrantus Gvardes locekļa nāvē, atsaucoties uz Lorestānas provinces gubernatora vietnieka Saīda Purali komentāriem.
Gvardes loceklis "mira mocekļa nāvē... nemiernieku rokās protestu laikā šajā pilsētā, aizstāvot sabiedrisko kārtību," paziņoja gubernators. Vēl 13 "Basij" locekļi un policisti guva ievainojumus, viņš piebilda.
"Protesti, kas ir notikuši ekonomiskā spiediena, inflācijas un valūtas svārstību dēļ, ir iztikas līdzekļu problēmu izpausme," sacīja Purali. "Pilsoņu balsis ir jāuzklausa uzmanīgi un taktiski, taču cilvēki nedrīkst pieļaut, ka viņu prasības ietekmē peļņas gūšanas nolūkā esošas personas."
Protesti notika Kuhdashtas pilsētā, kas atrodas vairāk nekā 400 kilometrus uz dienvidrietumiem no Teherānas. Vietējais prokurors Kazems Nazari paziņoja, ka pēc protestiem arestēti 20 cilvēki un pilsētā atgriezies miers, ziņoja tiesu iestāžu ziņu aģentūra Mizan.