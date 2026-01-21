Norvēģija nepievienosies Trampa Gazas Miera padomei
Norvēģijas valdība trešdien paziņojusi, ka nepievienosies ASV prezidenta Donalda Trampa veidotajai Gazas Miera padomei.
"Amerikas priekšlikums rada virkni jautājumu", kas prasa "turpmāku dialogu ar Savienotajām Valstīm", paziņoja valdības pārstāvis.
"Tāpēc Norvēģija nepiedalīsies ierosinātajos Miera padomes pasākumos un nepiedalīsies parakstīšanas ceremonijā Davosā," paziņoja valdība, piebilstot, ka Norvēģija turpinās cieši sadarboties ar ASV.
Miera padome izveidota saskaņā ar Trampa miera plānu kara izbeigšanai Gazas joslā, un tai jāuzrauga šīs teritorijas pārvaldīšana pārejas periodā. Taču diplomāti, kas iepazinušies ar padomes statūtiem, ziņu aģentūrai DPA norādīja, ka tā ir neslēpts izaicinājums ANO. Pēc visa spriežot, ASV vēlas ievērojami paplašināt Miera padomes pilnvaras, lai tās uzdevumos iekļautu arī stabilitātes veicināšanu un konfliktu risināšanu visā pasaulē. Statūtu projektā paredzēts, ka Tramps būs Miera padomes valdes priekšsēdētājs un ka tās locekļi var būt tikai viņa uzaicināti valstu vadītāji un premjerministri.
Trampa administrācija ir arī aicinājusi valstis samaksāt līdz miljardam ASV dolāru par pastāvīgu vietu valdē.
"Norvēģijai ir svarīgi, kā šis priekšlikums ir saistīts ar izveidotajām ANO struktūrām un mūsu starptautiskajām saistībām," piebilda Norvēģijas valdības pārstāvis. Viņš norādīja, ka Norvēģija piekrīt Trampa "mērķim panākt ilgstošu mieru Ukrainā, Gazā un citās situācijās".
Tramps ir vairākkārt paudis pārliecību, ka viņš ir pelnījis Nobela Miera prēmiju, un otrdien atkārtoja to preses konferencē, kurā atskatījās uz paveikto pirmajā gadā kopš atgriešanās Baltajā namā. Prezidents apgalvoja, ka ir izbeidzis astoņus karus un tādēļ ir pelnījis Nobela Miera prēmiju. Viņš arī pauda pārliecību, ka Norvēģija neoficiāli ietekmē prēmijas laureātu izvēli.
Norvēģija savukārt norādījusi, ka Nobela Miera prēmiju nepiešķir Norvēģijas valdība, bet neatkarīga Nobela komiteja.
Tramps pirmdien publiskotā vēstulē Norvēģijas premjerministram Jūnasam Gāram Stērem draudus pārņemt ASV kontrolē Grenlandi, Dānijas autonomo teritoriju, saistīja ar to, ka viņam nav piešķirta Nobela Miera prēmija. Tramps vēstulē norādīja, ka pēc tam, kad viņš nav saņēmis balvu, vairs nejūt nepieciešamību domāt "tikai par mieru".
"Ņemot vērā, ka jūsu valsts nolēma nepiešķirt man Nobela Miera prēmiju par to, ka esmu apturējis astoņus karus plus, es vairs nejūtos spiests domāt tikai par mieru," klāstīja Tramps, piebilstot, ka tagad viņš var "domāt par to, kas ir labs un pareizs" ASV.