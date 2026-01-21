Eiropas Savienībā nemanot stājušās spēkā jaunas prasības automobiļiem
Eiropas Savienībā nepamanīti ir stājušies spēkā grozījumi, kas skar visus jaunos automobiļu modeļus un to apgaismojuma sistēmas. Jau tagad visiem jaunajiem modeļiem, kuri ir saņēmuši transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, ir jābūt ieslēgtiem aizmugurējiem gabarītlukturiem – pat dienas laikā un spilgtā apgaismojumā.
Tā kā krēslā, apmākušā vai lietainā laikā automobiļi satiksmē no aizmugures ir slikti pamanāmi, ES nolēma, ka nākotnē vienotajā tirgū vairs nedrīkstēs pārdot transportlīdzekļus bez pastāvīgi ieslēgtiem aizmugurējiem lukturiem.
Igaunijas Transporta departamenta transportlīdzekļu tehniskās nodaļas vadītājs Jirgo Vahtra norādīja, ka 2024. gada septembrī tika grozīts ANO Noteikums Nr. 48, kurā paredzēts, ka no 2030. gada 1. septembra par obligātu kļūs aizmugurējo lukturu degšana dienas laikā M, N1, O1 un O2 kategorijas transportlīdzekļiem.
"Līdz tam laikam šāda iespēja jau pastāv – sākot ar 2024. gada septembri, ir atļauts ražot transportlīdzekļus, kas atbilst jaunajām prasībām. Tāpēc automobiļiem, kas ražoti no šī brīža, ieslēdzot dienas gaitas lukturus, var iedegties arī aizmugurējie lukturi," skaidroja Vahtra.
Zviedrijas automobiļu žurnāls "Vi Bilägare" raksta, ka izmaiņas attiecas uz transportlīdzekļiem, kuri ES ir saņēmuši tipa apstiprinājumu pēc 2024. gada 22. septembra, vēsta "Postimees.ee".
Šiem automobiļiem dienas gaitas lukturi (DRL) un aizmugurējie lukturi jādarbojas vienlaikus neatkarīgi no tā, vai ārā ir spoža saule vai apmācies laiks.
Izmaiņu mērķis ir ceļu satiksmes drošības uzlabošana. Vairākās Ziemeļeiropas valstīs, tostarp Zviedrijā un Norvēģijā, jau sen ir pievērsta uzmanība problēmai, ka mūsdienu automobiļi ar dienas gaitas lukturiem ir labi redzami no priekšpuses, bet no aizmugures – gandrīz nemanāmi. Tas ir īpaši bīstami krēslā, lietū vai sniegā, kad vadītājs var kļūdaini domāt, ka ir ieslēdzis tuvo gaismu, lai gan patiesībā deg tikai dienas gaitas lukturi.
Pēc ekspertu domām, jaunie noteikumi ir nepieciešami arī tāpēc, ka automobiļu instrumentu paneļi kļūst arvien digitālāki. Mūsdienu indikatori ir izgaismoti neatkarīgi no tā, vai lukturi ir ieslēgti vai nē, tādēļ autovadītāji var nepamanīt, ka aizmugurējie lukturi nedeg.
Svarīgi, ka regula neparedz pienākumu pārbūvēt jau pārdotos automobiļus un neattiecas uz modeļiem, kuri tipa apstiprinājumu saņēmuši līdz 2024. gada 22. septembrim.
Tāpat tā netiek automātiski piemērota visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, bet tikai tiem modeļiem, kuri tipa apstiprinājumu ieguvuši pēc minētā datuma. Praktiski tas nozīmē, ka daļa jau tirgū esošo modeļu jaunajai prasībai var tikt pakļauti tikai ar nākamo paaudzi.
Autoražotājiem šīs izmaiņas galvenokārt nozīmē programmatūras un elektronikas pielāgojumus, nevis vērienīgas tehniskas pārbūves. Daudziem modeļiem nepieciešamais aprīkojums jau ir, un jautājums būtībā ir par apgaismojuma darbības loģikas maiņu.
Jaunais noteikums nodrošinās labāku redzamību un, cerams, mazāk sadursmju no aizmugures, īpaši rudenī un ziemā, kad apgaismojuma apstākļi bieži ir slikti. Pēc ES aplēsēm tas ir neliels, bet būtisks solis ceļu satiksmes drošības uzlabošanas virzienā.