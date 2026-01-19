Kremlis maldinājis krievus par Putina peldi āliņģī: fotoattēlā pamanīta kāda neatbilstība
Krievijas propaganda atkal mēģināja attēlot Putina dzīvīgumu un to, ka līderis ievēro "nacionālās vērtības", taču rezultāts nebija visai pārliecinošs.
Katru gadu 19. janvārī pareizticīgie atzīmē Kunga Kristīšanas svētkus. Šajā dienā pareizticīgie tradicionāli mērcējas ūdenī. Krievijas propaganda un Peskovs kā pierādījumu Putina peldei āliņģī uzrādīja astoņus gadus vecu fotoattēlu. Sociālo mediju lietotāji ir pārliecināti, ka Putins nav ieniris āliņģī, baidoties par savu veselību.
Kremļa pārstāvis Peskovs apgalvoja, ka Putins kā katru gadu "tradicionāli peldējās āliņģī". Tomēr Kremlis nepublicēja foto vai video pierādījumus. Tā vietā valsts mediji izmantoja vecas fotogrāfijas, kas uzņemtas pirms astoņiem gadiem, 2018. gadā, Putina vēlēšanu kampaņas laikā. Lietotāji norāda, ka, ja būtu bijis pieejams faktiskais videoieraksts, Kremlis to noteikti būtu izmantojis kā pierādījumu viņa enerģiskajam dzīvesstilam, neskatoties uz viņa cienījamo vecumu.
Vecs triks, jauns datums
"Slepenās peldes" stāsts tiek atkārtots vairākus gadus. Arī 2019. gadā Kremlis aprobežojās ar vārdiem. 2020. gadā Putins "nepeldējās" laikapstākļu dēļ. 2021. gadā viņš zilās apakšbiksēs tika parādīts video. 2022. gadā vēl viens atteikums, šoreiz "pēc baznīcas ieteikuma". 2023. un 2024. gadā tikai paziņojumi bez pierādījumiem. 2025. gadā pilnīgs klusums. Tagad, 2026. gadā, atkal paziņojums bez pierādījumiem.
Šajā sakarā īpaši zīmīgi ir tas, ka Lukašenko, kurš ir tikai pāris gadus jaunāks par Putinu, mierīgi ienira āliņģī, un tika oficiāli publicēts video.
Vai Kremlis melo?
Krievijas sociālajos tīklos arvien biežāk sastopama teorija, ka 73 gadus vecais Putins vairs nav fiziski spējīgs uz šādām darbībām. Vecums, veselība un bailes - tieši tas ir skaidrojums tam, kāpēc nav foto un video. Tomēr propagandai ir jāuztur "spēcīga līdera" tēls, tāpēc sabiedrībai atkal tiek lūgts ticēt mītam, pat ja nav pierādījumu un fotogrāfijas ir no astoņus gadus veciem arhīviem.
