Demokrāti Senātā centīsies bloķēt Trampa tarifus importam no Eiropas: "Viņa bezatbildīgie tarifi jau iedragājuši mūsu ekonomiku"
ASV Senāta mazākuma līderis Čaks Šumers paziņojis, ka centīsies bloķēt muitas tarifus, ar ko prezidents Donalds Tramps draudējis aplikt importu no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm domstarpību dēļ Grenlandes jautājumā.
"Donalda Trampa bezatbildīgie tarifi jau noveduši pie cenu pieauguma un iedragājuši mūsu ekonomiku, bet tagad viņš stāvokli tikai pasliktina," teikts sestdien izplatītajā Šumera paziņojumā.
"Ir neticami, ka viņš vēlas dubultot idiotismu, piemērojot tarifus mūsu tuvākajiem sabiedrotajiem savu donkihotisko tīkojumu dēļ pārņemt Grenlandi," piebildis demokrātu līderis Senātā.
Viņš pavēstījis, ka demokrāti ierosinās likumprojektu, kas šos tarifus bloķētu, pirms tie nodarījuši vēl lielāku kaitējumu ASV ekonomikai un sabiedrotajiem Eiropā.
Kā vēstīts, Tramps paziņojis, ka domstarpību dēļ Grenlandes jautājumā no 1. februāra imports no astoņām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm tiek aplikts ar 10% lielu muitas nodokli.
Jaunie tarifi attieksies uz visu importu no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Somijas. Gadījumā, ja netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārdošanu ASV, no jūnija šis tarifs tiks paaugstināts līdz 25%.
Iebildumus pret Trampa ieceri izteikuši arī Senāta NATO novērotāju grupas līdzpriekšsēdētāji Džīna Šeihīna, kas pārstāv demokrātus, un republikānis Toms Tillis, kas brīdinājuši, ka prezidenta retorika nāk par labu vienīgi Krievijas un Ķīnas diktatoriem, kas vēlas sašķelt NATO.
Ārkārtas sapulce
Reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem noteikt īpašus muitas tarifus valstīm, kas iebilst pret viņa ieceri pārņemt savā kontrolē Grenlandi, ES dalībvalstu pārstāvji pulcēsies uz ārkārtas sanāksmi.
Kipra, kas šobrīd rotācijas kārtībā pilda ES prezidējošās valsts pienākumus, sestdienas vakarā paziņoja, ka, reaģējot uz ASV kārtējiem paziņojumiem, uz svētdienas pēcpusdienu sasaukta ārkārtas sanāksme vēstnieku līmenī.
Pagaidām nav zināms, vai svētdienas sanāksmē paredzēts apspriest iespējamos pretpasākumus no ES puses.