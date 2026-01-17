Pēc 54 gadiem atkal uz Mēnesi! NASA jaunā raķete dodas uz starta platformu
ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) jaunā Mēness raķete sestdien sāka ceļu uz starta platformu, gatavojoties astronautu pirmajam lidojumam apkārt Mēnesim vairāk nekā pusgadsimta laikā. Lidojums varētu notikt jau februārī.
Rītausmā 98 metrus augsto raķeti no Kenedija Kosmosa centra montāžas ēkas sāka lēnām pārvietot uz starta platformu, un sešus kilometrus ceļš ilgs līdz tumsai.
Daudzus gadus atlikto, ilgi gaidīto notikumu vērot bija sapulcējušies kosmosa centra darbinieku un viņu ģimenes locekļu pūļi.
"Space Launch System" (SLS) raķete un virs tās novietotā apkalpes kapsula "Orion" tika novietota uz milzīga transportiera, kas tika izmantots "Apollo" un atspoļkuģu ekspluatācijas laikā. Transportieris tika modernizēts jaunās raķetes lielākam svaram.
Pirmais un vienīgais SLS starts, ar kuru tukša "Orion" kapsula tika nosūtīta orbītā ap Mēnesi, notika jau 2022. gada novembrī.
Termiskā vairoga bojājumi un citas kapsulas problēmas sākotnējā izmēģinājuma lidojuma laikā prasīja plašas analīzes un testus, līdz ar to šis pirmais apkalpes lidojums uz Mēnesi tika atlikts līdz šim. Astronauti nelidos ap Mēnesi orbītā un pat nenosēdīsies uz tā. Tas tiks veikts trešajā programmas "Artemis" lidojumā pēc dažiem gadiem.
Komandierim Rīdam Vaizmenam, pilotam Viktoram Gloveram un speciālistei Kristīnai Kokai - ilggadējiem NASA astronautiem ar pieredzi lidojumos kosmosā - desmit dienu ilgajā misijā pievienosies kanādiešu astronauts Džeremijs Hansens, kuram tas būs pirmais lidojums ar raķeti.
Viņi būs pirmie cilvēki, kas lidos uz Mēnesi kopš Mēness programmas noslēgšanas 1972. gadā.
NASA gaida, lai februāra sākumā veiktu SLS raķetes degvielas uzpildes testu uz raķešu platformas, un tikai tad apstiprinās palaišanas datumu.
Kosmosa aģentūrai ir tikai piecas dienas, lai palaistu raķeti februāra pirmajā pusē, pirms starts tiks pārcelts uz martu.