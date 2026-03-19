Aicina uz leģendārās dziedātājas un komponistes Lolitas Vambutes 90. gadu jubilejas koncertu “Es neesmu burve”
10. oktobrī plkst.17.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē par godu leģendārās latviešu dziedātājas un komponistes Lolitas Vambutes 90. gadu jubilejai izskanēs krāšņs koncerts “Es neesmu burve”. Koncertā varēs baudīt arī mākslinieces klātbūtni.
Par muzikālo pavadījumu rūpēsies džeza orķestris “Mirāža” Laura Amantova vadībā, savukārt vakara vadītāja lomā iejutīsies viens no Latvijas populārākajiem aktieriem. Pie diriģenta pults – Tomass Šlerka (Vācija).
Šī vakara programmā solistu Rūtas Dūdumas, Ievas Kerēvicas, Ingas Bērziņas, Andra Ērgļa un Raimonda Eizenšmita, vokālās grupas “Neaizmirstulītes” un bērnu vokālās studijas “Dzeguzīte” interpretācijā izskanēs mākslinieces komponētās un izpildītās dziesmas – gan visiem pazīstamie skaņdarbi “Es neesmu burve”, “Debesis ir kaķu saskrāpētas”, “Tie sienāži” un daudzas citas, kā arī tikai 2025. gadā Latvijas Radio studijā ierakstītās “Smilšu Rīga” un “Tango con amore”.
“Katrs koncerts ir kā jauns sākums, bet šis vakars, neapšaubāmi, būs īpašs. Tajā satiksies viss, ko esmu radījusi un viss, kas mani vēl gaida. Esmu laimīga par iespēju svinēt šo brīdi kopā ar savu publiku. Jubileja man nav atskaites punkts, bet gan iespēja pateikt paldies. Paldies par gadiem, kuros mana mūzika ir atradusi ceļu pie cilvēkiem. Tāpēc šis koncerts ir mans sirds sveiciens jums visiem!” pauž māksliniece.
Lolita Vambute, dziedot duetā ar māsu Regīnu, savas karjeras laikā gan sadarbojusies ar pazīstamo komponisti Elgu Īgenbergu, gan, apgūstot kompozīciju Konservatorijā (tagad – Latvijas Mūzikas akadēmijā) pie profesora Jāņa Ivanova, pati komponējusi dziesmas, tostarp – "Tie sienāži" (Knuta Skujenieka teksts), "Es neesmu burve", "Debesis ir kaķu saskrāpētas" (abas – ar Māras Zālītes tekstu) un citas. Septiņdesmito gadu sākumā klajā nāca L. Vambutes minialbums (EP), kurā apkopotas četras dziesmas ar Ziedoņa Purva tekstiem.
1969.gadā viņa ieguva 1.vietu estrādes dziesmu un izpildītāju konkursā par “Rīta dziesmu” (ar Ziedoņa Purva tekstu), savukārt dažus gadus vēlāk uzvarēja konkursā “Liepājas dzintars”, izpildot ievērojamā poļu komponista Česlava Niemena (Cezeslaw Niemen) dziesmu “Dīvainā pasaule”. Kopš 2006. gada Lolita Vambute atkal atsāka uzstāties Latvijā kopā ar Siguldas bigbendu u.c. kolektīviem, gan piedalījās festivālā “Bildes” kopā ar apvienību “Vintāža”. 2022.gadā L. Vambutes dziesma "Tie sienāži" tika iekļauta Mārča Lāča filmā “Revolūcija”, bet 2023.gadā – režisores Ināras Kolmanes filmā “Mātes piens”.