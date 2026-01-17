Sievietei, kuru ASV nošāva imigrācijas dienesta aģents, konstatētas četras šautas brūces
Saskaņā ar ugunsdzēsības dienesta ziņojumu, ko ceturtdien, 15. janvārī, publicēja laikraksts "The Minnesota Star Tribune" un citi amerikāņu mediji, 37 gadus vecajai amerikānietei Renē Gudai, kuru 7. janvārī Mineapolē nonāvēja ASV imigrācijas aģents (ICE), tikušas konstatētas četras šautas brūces.
Divas brūces tika konstatētas sievietes krūšu labajā pusē, viena uz kreisā apakšdelma, un viena galvas kreisajā pusē. Ziņojumā teikts, ka brīdī, kad notikuma vietā ieradās glābēji, Gudas pulss bija vājš. Mediķi sniedza viņai palīdzību notikuma vietā, un steidzīgi nogādāja viņu slimnīcā, kur sieviete tika pasludināta par mirušu.
Saskaņā ar neatliekamās palīdzības dienestu zvana transkriptiem, kuru fragmentus publicēja plašsaziņas līdzekļi, kāds zvanītājs operatoriem teica: "Tur ir 15 ICE policisti. Viņi nošāva sievieti, jo viņa neatvēra automašīnas durvis."
Trampa administrācija apgalvo, ka policists, kurš veica šāvienus, rīkojās pašaizsardzības nolūkos. Līdz šim viņam nav izvirzītas nekādas apsūdzības vai viņš nav ticis atstādināts no amata. Tikmēr kopš Renē Gudas nāves pilsētā valda saspringts stāvoklis un tur notikuši vairāki skaļi protesti.
Huge crowds are gathering in Minneapolis to protest against ICE.— Andrea Junker (@Strandjunker) January 10, 2026
This is how you resist! ✊🏼🇺🇸
But please, for the love of goodness, remain peaceful at all costs; they want violence to kill more innocent people. pic.twitter.com/m5cyhh7IK5
Pēc Renē nāves sociālajos tīklos izplatījušies apmelojoši apgalvojumi un viltoti dokumenti, kuros apgalvots, ka "Renē jau iepriekš bijusi aizturēta" vai viņa "ļaunprātīgi izturējusies pret saviem bērniem". Tāpat tiek izplatīti viltus video, kuros ar mākslīgā intelekta palīdzību šāvienu izdarīšanā tiek apsūdzēti divi vīrieši, kuriem ir tāds pats vārds kā ICE aģentam, kas veica šāvienus.
Tikmēr 13. janvārī darbu ASV prokuroru birojā Minesotā uzteica seši juristi, un četri ASV Tieslietu ministrijas pilsoņu tiesību nodaļas vadītāji, protestējot pret Tieslietu ministrijas lēmumu neveikt izmeklēšanu šajā lietā.
Protestu vilnis no jauna uzvirmoja, kad ceturtdien Džordžijas štatā, ICE operācijas laikā, tika nogalināts 55 gadus vecais Kubas pilsonis. Laikraksts "Washington Post" ziņo, ka vīrieša nāve, visticamāk, tiks uzskatīta par slepkavību, un viņa "sākotnējais nāves cēlonis ir nosmakšana kakla un krūškurvja saspiešanas dēļ". Ģenerālkonsulāts ir pieprasījis noskaidrot vīrieša nāves apstākļus.
ASV Iekšzemes drošības departamenta (DHS) imigrācijas dienestu aģenti kopš 2025. gada septembra imigrācijas kontroles operāciju laikā sašāvuši 11 cilvēkus, vairumā gadījumu veicot šāvienus uz automašīnām. Jau gadu desmitiem tiesībsargājošās iestādes cenšas no šādas metodes atteikties, ņemot vērā augsto risku ievainot nevainīgus cilvēkus.
Sašautie bijuši gan nelegāli imigranti, gan ASV pilsoņi. Incidentos trīs cilvēki gājuši bojā. DHS apgalvo, ka visos gadījumos aģenti rīkojušies pašaizsardzības nolūkos. Kā liecina statistikas dati, 2025. gads ir bijis nāvējošākais gads kopš šī vienība 2004. gadā tika izveidota.