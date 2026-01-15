Jau trešā aizdomīgā nāve īsā laikā: Maskavas dzīvoklī mirušu atrod augsta ranga Krievijas amatpersonu
Tikko kļuvis zināms par Krievijas Federācijas Darba ministrijas bijušā ministra vietnieka Alekseja Skļara nāvi — vīrietis atrasts miris savās mājās Maskavā.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju Aleksejs Skļars izdarījis pašnāvību. Neilgi pirms traģēdijas amatpersona bija sūtījusi tuviniekiem ziņas un kolēģiem sūdzējusies par laulāto.
"Šodien pie bijušās amatpersonas ieradās glābēji. Viņa mājas durvis bija atvērtas, bet ķermenis atradās pie sliekšņa. Izmeklētājiem vēl jānoskaidro notikušā apstākļi," ziņo avots.
Krievijas mediji ziņo, ka pirms nāves valsts amatpersona esot atstājusi zīmīti, kurā sūdzējusies par problēmām dzīvē, notikušajā vainojot sievu.
Bojāgājušā radinieki pastāstījuši, ka Skļars regulāri pacēlis roku pret laulāto un sitis viņu pat grūtniecības laikā — pirms mēneša Alina laida pasaulē bērnu — un turpinājis vardarbību arī pēc mazuļa piedzimšanas.
Ģimenē bieži izcēlušies konflikti, un bijušais ministra vietnieks negatīvās emocijas izgāzis uz tuviniekiem. Laulībā ar bijušo sievu Jūliju Skļaru amatpersonai piedzimuši divi bērni, taču sarunā ar žurnālistiem sieviete atteicās komentēt informāciju par iespējamo vardarbību ģimenē.
Skļars ieņēma Krievijas Federācijas darba ministra vietnieka amatu no 2018. līdz 2022. gadam un šajā postenī nodarbojās ar informācijas sistēmu jautājumiem.
"Pašlaik tiek īstenots eksperiments par pāreju uz elektronisku personāla dokumentu apriti sadarbībā ar atsevišķiem darba devējiem. Eksperimenta gaitā nosakām, kas jāmaina normatīvi tiesiskā regulējuma ziņā un kas jāievieš tehnoloģiskā nodrošinājuma jomā. Darba devējiem ir dota izvēle — izmantot savu informācijas sistēmu, portāla "Darbs Krievijā" sistēmu vai abas. Starp darba devēju sistēmām un "Darbu Krievijā" tiks nodrošināta integrācija."
Izmantojot darba devēja informācijas sistēmu, ir nepieciešams darbiniekiem piemērot pastiprinātus kvalificētus vai nekvalificētus elektroniskos parakstus. Attālinātiem darbiniekiem to nodrošināt ir diezgan sarežģīti, jo, izsniedzot kvalificētu elektroniskā paraksta sertifikātu, sertifikācijas centram ir obligāti jāidentificē fiziskā persona," Skļars stāstīja intervijā laikā, kad strādāja Darba ministrijā.
Pēc aiziešanas no ministrijas Aleksejs Skļars kļuva par Krievijas Eksporta centra viceprezidentu, atbildīgu par platformas "Mans eksports" digitalizācijas stratēģiju informācijas sistēmā "Vienas pieturas aģentūra".
Vēl divas aizdomīgas nāves
Pavisam nesen ārvalstu mediji ziņoja par vēl divām aizdomīgām nāvēm - Kiprā tika atrasts līķis, kas, domājams, ir bijušais Krievijas mēslošanas līdzekļu giganta "Uralkali" izpilddirektors Vladislavs Baumgertners.
Vietējie mediji ziņo, ka Avdimou apgabalā atrasts 56 gadus veca krievu vīrieša līķis. Pirms vairākām dienām ziņots par Baumgertnera pazušanu.
Baumgertners bija viens no ietekmīgākajiem Krievijas resursu sektora izpilddirektoriem 2000. gados. "Uralkali" ir viens no lielākajiem potaša mēslošanas līdzekļu ražotājiem pasaulē.
Vien dažas dienas iepriekš Krievijas vēstniecības Kiprā darbinieks un aktīvs GRU virsnieks Aleksejs Panovs tika atrasts miris savā darba vietā Nikosijā, Krievijas varas iestādēm apgalvojot par "pašnāvību".