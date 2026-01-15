Krievija izraida Lielbritānijas diplomātu un izsaka draudus Londonai
Krievija izraidījusi Lielbritānijas diplomātu, apsūdzot viņu spiegošanā.
Krievijas Ārlietu ministrija šorīt paziņoja, ka izsaukusi Lielbritānijas pilnvaroto lietvedi Danaju Dolakiju, lai izteiktu protestu un informētu viņu, ka diplomāts tiek izraidīts. Ministrija neidentificēja diplomātu, bet norādīja, ka viņam divu nedēļu laikā jāatstāj Krievija.
Paziņojot, ka Maskava "necietīs nedeklarētu britu izlūkdienestu darbinieku aktivitātes Krievijā", Krievijas Ārlietu ministrija brīdināja, ka Maskava dos izlēmīgu atbildi, ja Londona "saasinās situāciju".
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā gan Krievija, gan Lielbritānija ir periodiski izraidījušas viena otras diplomātus.
Pagājušā gada martā Krievija izraidīja vienu Lielbritānijas diplomātu un vēl viena diplomāta dzīvesbiedru, apgalvojot, ka viņi bijuši spiegi. Atbildot uz to, Lielbritānija izraidīja Krievijas diplomātu, un toreizējais ārlietu ministrs Deivids Lamijs apsūdzēja Maskavu par "nesaudzīgu un nepieņemamu iebiedēšanas kampaņu" pret Lielbritānijas vēstniecības darbiniekiem.